ERC porta al jutge l’aprovació de la ZBE

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El grup municipal d’ERC ha presentat un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra l’ordenança de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) al considerar que el govern municipal no va portar a terme la consulta pública prèvia obligatòria quan va començar a preparar la normativa l’any passat, sinó que “van afirmar que es va fer el setembre del 2022, quan l’anterior govern municipal va iniciar el procediment” per implantar la ZBE, explica l’edil Juanjo Falcó. “Primer van dir que es va fer el juliol del 2024, però vam demanar la informació i van respondre que van donar aquesta data per error”, va afegir. Els republicans consideren que el procés del 2022 no és vàlid perquè va ser anterior a l’entrada en vigor del Reial Decret que regula les ZBE. A més, “només va durar 15 dies i no hi va participar pràcticament ningú”, afegeix Falcó. L’any passat, ERC va presentar al·legacions a l’ordenança en el ple d’octubre, quan es va aprovar inicialment. “Es van desestimar pràcticament totes, en el ple del desembre vam votar-hi en contra i després vam presentar el recurs”, explica Falcó, que indica que el tribunal l’ha admès. El jutge ha instat la Paeria a enviar-li l’expedient i ERC resta ara a l’espera que el tribunal l’hi remeti per formular la demanda. “És un tribunal molt lent, amb sort hi haurà sentència durant aquest mandat”, afirma l’edil, que considera que el govern “va encarregar i va tramitar el projecte molt de pressa”. Si el recurs fos estimat, la ZBE quedaria anul·lada i el procés hauria de començar des de zero, com va passar a Barcelona.

En un altre ordre, el grup d’ERC va assenyalar ahir que incorpora la secció Lleida Jove a la seua revista L’Ideal per donar veu als joves i ho fa entrevistant Pep Saula, productor musical i membre del grup Sexenni.