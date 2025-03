Tarda de caos a la línia d’alta velocitat per una nova avaria

Nova jornada de malson a la línia d’alta velocitat entre Lleida i Barcelona per la falta de subministrament elèctric en un tram de catenària, que va provocar demores de més de dos hores, amb viatgers tancats gairebé una hora en trens parats enmig del no-res. Tot va començar poc abans de les set de la tarda, quan Adif va informar d’una avaria entre Sant Vicenç dels Horts i el Prat de Llobregat. Tanmateix, la incidència es va haver de registrar bastant abans, ja que trens com els Avant amb sortida a les 18.00 hores de Lleida a Barcelona i viceversa ja patien retards de 50 minuts, segons van denunciar els viatgers. De fet, el que anava de Sants a Lleida a aquella hora no va arribar fins a les 21.00, amb dos hores de demora. A l’estació de Lleida la situació també va ser caòtica. Els plafons informatius van passar de mostrar retards de 50 minuts a fondre’s a negre al desconèixer-se l’abast de l’avaria, la qual cosa va provocar confusió entre els viatgers. “Les avaries poden passar, però que no informin de res és lamentable, estem abandonats”, criticava un viatger que havia de sortir a les 19.23 en l’Avant cap a Barcelona. Al final van ser recol·locats en un altre tren que no va sortir fins, com a mínim, una hora després. Altres usuaris d’Avant, Avlo, Alvia i AVE afectats van denunciar que feia més d’una hora que estaven aturats enmig de la via sense informació, mentre que combois que eren a Tarragona van obrir portes perquè els viatgers poguessin sortir a les andanes fins a reprendre la marxa. A les 21.30 l’avaria no s’havia solucionat i els trens continuaven circulant per via única. Estava previst seguir així fins al final del servei nocturn. Aquesta incidència es va produir el dia en què la consellera Sílvia Paneque va comparèixer al Parlament per les dos avaries de la setmana passada. Paneque va refusar “buscar culpables” i va dir que hi ha 200 obres en marxa.

Paral·lelament, FGC i els sindicats van arribar ahir a un acord per desconvocar la vaga prevista per a demà i el dia 28 a la línia Lleida-la Pobla.