Troben amb drons una plantació de ‘maria’ en un àtic de Joan Baiget

Una terrassa d’un àtic d’un bloc de pisos del carrer Joan Baiget ocultava una plantació amb 74 plantes de marihuana i 5,5 quilos de cabdells secs preparats per a la venda. Va ser descoberta gràcies a drons en una investigació dels Mossos d’Esquadra adscrits a la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de Ponent i del Servei de Vigilància Duanera de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) a Lleida, que van fer públic ahir l’operatiu, que s’ha saldat amb la detenció de dos homes de 34 i 59 anys.

La investigació es va iniciar a començaments de gener al sospitar que hi havia una plantació de marihuana indoor al carrer Joan Baiget, en ple centre de la capital del Segrià. Les indagacions posteriors i vigilàncies amb drons van confirmar que a la terrassa d’un àtic hi havia una estructura que acollia les plantes. Mentre els agents investigaven els moviments a l’habitatge van descobrir que el sospitós, conegut policialment pels seus antecedents amb altres cultius similars, tenia una casa de tres plantes al carrer Sinoga de Torres de Segre. També es van fer comprovacions al lloc i es va detectar que existia una instal·lació de marihuana indoor que cuidava un altre home. Amb tots els indicis, el 24 de febrer efectius dels Mossos d’Esquadra i del Servei de Vigilància Duanera van portar a terme dos escorcolls en els dos immobles.

La primera actuació va ser a la capital del Segrià, on van decomissar un total de 74 plantes de marihuana i 5,5 quilos de cabdells secs preparats per a la venda. També van detenir el principal sospitós i propietari de les plantacions, de 34 anys. Seguidament van anar a la casa de Torres de Segre, on van comissar 57 plantes de marihuana i 2,3 quilos de cabdells secs, on van arrestar el segon implicat, que seria l’encarregat de cuidar les plantes. Se’ls imputa un delicte contra la salut pública i tots dos individus van quedar en llibertat amb càrrecs.