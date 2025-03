La ciutat de Lleida oficialitzarà els canvis en el seu escut

Publicat per redacció Creat: Actualitzat:

La comissió informativa de bon govern de la Paeria de Lleida ha informat aquest dijous de la proposta d’aprovació definitiva de l’oficialització de l’escut de la ciutat, després que el ple ja donés el seu vistiplau a l’inici de l’expedient el passat mes d’octubre.

Durant el període d’exposició pública no s’ha presentat cap reclamació i per tant ara es trametrà de nou al ple per l’aprovació definitiva de l’expedient, segons ha informat l'ajuntament.

El procés s’ha dut a terme a partir d’un informe de la Cap de l’Arxiu Municipal i tenint en compte els antecedents històrics i les recomanacions de l’Institut d’Estudis Catalans i de la Direcció General d’Administració Local sobre normes heràldiques, després de detectar que l’escut de la ciutat de Lleida no constava en el Registre d’Ens Locals de Catalunya perquè els seus símbols no estan oficialment reconeguts, el que va motivar canvis en el disseny..

L'escut de la dreta és el nou

L’informe conclou que el de Lleida ha de ser un escut caironat: d’or, quatre pals de gules; ressaltant sobre el tot, un ram de lliri de sinople movent de la punta i amb tres flors de lis nodrides d'argent a cada extrem. Per timbre, una corona mural de ciutat.

Entre les modificacions més destacades respecte l'escut anterior, l'actual corona de l'escut, que correspon a un marquesat, ha estat substituïda per una corona mural de ciutat, representada per un cèrcol de muralles amb cinc torrasses intercalades, tal com correspon a una ciutat de més de 20.000 habitants. A més, la tija de les tres flors de lis, un element característic de l'escut lleidatà, passa a tenir més nusos, incrementant-se de sis a un total de 17.