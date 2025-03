Detingut tres vegades en 8 dies per robar a Lleida

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana va detenir dimecres a la tarda tres homes per dos robatoris. Es dona la circumstància que un d’ells, un jove de 24 anys, ha estat arrestat tres vegades en tot just vuit dies.

Va ser arrestat dimarts i divendres de la setmana passada pels Mossos per robar en dos vehicles i utilitzar les targetes que hi havia dins, com va informar SEGRE. Aquest dimecres va ser detingut a Paer Casanoves per robar una bossa d’un cotxe i agredir la propietària quan va voler recuperar-la.