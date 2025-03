Augmenten les denúncies per conductes incíviques a Lleida

Publicat per Redacció Guissona Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana ha interposat 142 denúncies per incompliment de les ordenances municipals durant els dos primers mesos de l'any, una xifra que representa un increment del 125,4% respecte al mateix període de l'any passat, quan se'n van registrar 63. D'aquestes sancions, el 92% corresponen a comportaments incívics, mentre que la resta fan referència a la normativa sobre neteja i residus, l’ús de la via pública i els establiments de pública concurrència.

L’Ajuntament de Lleida treballa des de fa mesos en la modificació de l’Ordenança municipal de Civisme i Convivència i en l’impuls del Pacte per la Convivència i el Civisme. En aquest marc, s'estan desenvolupant diversos tallers amb l’objectiu de fomentar una ciutat més inclusiva, respectuosa i segura. Paral·lelament, es durà a terme una campanya específica per sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de respectar l’espai públic, així com una revisió dels imports de les sancions per garantir-ne una aplicació més estricta.

En la lluita contra l’incivisme, la Paeria també ha posat en marxa una campanya per fomentar el reciclatge i sancionar l’abandonament de residus fora dels contenidors, amb multes que poden oscil·lar entre els 400 i els 3.000 euros. Els eslògans “Ja n’hi ha proooou” i “Moooolt bé” busquen fomentar comportaments responsables i reconèixer les bones pràctiques.

Aquestes mesures formen part d’un pla més ampli per reforçar la convivència i la seguretat a la ciutat, coordinat entre la Regidoria d’Agenda Urbana, la unitat de policia de proximitat i barris i la unitat de policia administrativa i d’investigació (UNIPA).