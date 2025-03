Lleida impulsa el comerç i el turisme amb un xatbot d'intel·ligència artificial

Publicat per Redacció Guissona Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Lleida ha llançat una innovadora eina tecnològica basada en intel·ligència artificial per potenciar el sector comercial i turístic de la ciutat. El nou servei, anomenat Xatbot Compra a Lleida, permet als visitants conèixer l’oferta de comerços i hostaleria de forma personalitzada i en temps real.

Des de la seva posada en marxa a finals de 2024, el xatbot ha registrat 520 consultes, amb una resolució exitosa del 90,96%. Les preguntes més habituals fan referència als horaris, ubicacions, serveis, productes i transport. La regidoria de Promoció de la Ciutat supervisa el seu funcionament a través de les dades facilitades per l’empresa desenvolupadora, Use It, que analitza patrons d’ús i proposa millores constants.

El xatbot forma part del projecte “Compra a Lleida”, que inclou altres iniciatives de digitalització i modernització, com una APP mòbil, serveis de mentoria per a empreses i la creació d’un Retail Lab. Aquestes accions estan finançades pels fons europeus NextGenerationEU i s’emmarquen en l’estratègia de la Paeria per reforçar Lleida com a referent comercial i turístic.

A més, el consistori ha impulsat ajudes per al comerç local, destinant 130.000 euros el 2024 per a la millora d’establiments en zones estratègiques. També es promouen iniciatives com la nova oficina Invest in Lleida i la campanya de promoció de la ciutat, que destaca el comerç de proximitat, la gastronomia de l’Horta i el patrimoni cultural.