Mor un estudiant de la Universitat de Lleida de 19 anys atropellat per un camió

Un estudiant de la UdL, Guillem Saumell Company, de 19 anys, va morir ahir després de ser atropellat per un camió a primera hora del matí a l’N-240 a Lleida. L’accident va tenir lloc a l’altura del punt quilomètric 97,5, entre Ciutat Jardí i les Basses, quan la víctima caminava per la carretera, segons va informar el Servei Català de Trànsit. Els serveis d’emergències van rebre l’avís a les 6.23 hores i fins al lloc es van activar cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra i una unitat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Fonts de la UdL van assenyalar que la víctima, veí de la Riba (Tarragona), era alumne de l’Escola Politècnica Superior, en el doble grau en Enginyeria Mecànica i a Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat. A través de les xarxes socials, la universitat va enviar un comunicat en el qual va traslladar les seues condolences a familiars i amics de la víctima que, segons fonts solvents, complia ahir 19 anys. De moment, es desconeix si s’organitzarà algun acte en la seua memòria. Amb aquesta víctima mortal són quatre les persones que han perdut la vida en accidents a les carreteres lleidatanes des de començament d’any. Precisament, tres d’aquestes quatre víctimes mortals eren joves menors de 25 anys. El 13 de febrer va morir un jove de 23 anys de Gimenells després d’una sortida de via. Tres dies després, va morir un motorista de 21 anys a causa d’un xoc frontal amb un turisme a l’N-260 a Montferrer i Castellbò.

Dos ferits després de la sortida de via d’un turisme a l’A-2 a Lleida

Dos persones van resultar ahir ferides després de patir el vehicle en què viatjaven una sortida de via a l’autovia A-2 a Lleida. L’avís es va rebre a les 9.47 h, després d’un accident al punt quilomètric 471,5 en direcció Barcelona. Els ferits van ser evacuats a l’Arnau en estat menys greu, segons Trànsit. A les 10.56 hores, hi va haver una altra sortida de via d’un cotxe a l’A-2, a l’altura quilòmetre 461. El cotxe va bolcar però no hi va haver ferits. A Balaguer, hi va haver dos ferits per una col·lisió i a Bellpuig, una grua va retirar un autocar després de patir una avaria.