El pàrquing del campus de Cappont, una ‘piscina’

L’aparcament del campus de Cappont de la Universitat de Lleida (UdL) torna a estar ple de clots de grans dimensions, com passa periòdicament, i amb les pluges d’aquests dies hi ha zones que s’han convertit en una piscina. Alguns conductors han d’esquivar, amb sort, bassals enormes i d’altres directament es veuen obligats a mullar-se per arribar als vehicles.

La UdL està redactant un projecte per urbanitzar i marcar les places d’estacionament d’aquest aparcament, que és molt utilitzat per la comunitat universitària, però també per ciutadans en general.

El vicerector d’Infraestructures, Narciso Pastor, va afirmar que esperen licitar les obres ben aviat i començar-les d’aquí a uns mesos. També preveuen treure a concurs el tancament perimetral del campus d’Agrònoms.