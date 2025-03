Els usuaris de tren diuen prou: "Només volem arribar a l'hora a treballar"

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

“Volem poder arribar a l’hora a treballar, al metge, a la universitat... No és un luxe, és una necessitat.” Aquesta és la principal reivindicació dels usuaris de trens entre Lleida i Barcelona, que ahir es van concentrar davant l’estació en una jornada en què hi va haver protestes simultànies en unes altres vuit ciutats (vegeu el desglossament inferior) per reclamar un servei ferroviari “digne” i denunciar les constants incidències que pateixen. De fet, ahir mateix la circulació va estar tallada entre Torredembarra i Sant Vicenç de Calders i l’R-14 de Lleida es va veure afectada. Kevin Bruque, de la Plataforma d’usuaris de l’Avant a Lleida, va incidir que volen “no arribar tard a treballar, i no haver de preguntar-nos si demà o la setmana que ve haurem de repensar el nostre futur, perquè cada dia es fa més confús arribar a la feina”.

Va remarcar que els trens AVE i Avant són cada vegada menys fiables i va deixar clar que el servei de Rodalies no és una alternativa perquè suposa “passar tres hores i mitja en un tren i, a més, arribar més tard que amb l’AVE que surt a primera hora”. Sí que veu útil utilitzar Rodalies per anar “a Mollerussa o les Borges Blanques, però entre cometes, perquè sempre hi ha manca d’horaris i d’informació, i hem d’estar pendents de si funciona correctament”.

Mar Estellé, també de la plataforma, va reclamar de nou un tren abans del de les 7.05, poder utilitzar l’abonament de l’Avant per viatjar en més trens AVE, que van “mig buits”, i que no se’ls penalitzi si perden la seua reserva feta amb l’abonament.

La Federació d’Associacions de Veïns (FAV), que va assistir a la concentració, va demanar un tren a les 21.30 hores de Barcelona a Lleida els caps de setmana, així com abaratir el preu de l’Avant. També va participar-hi CCOO, que va denunciar un “greuge comparatiu” de Lleida en freqüències i places respecte a altres ciutats més petites.

Els usuaris de trens van rebre també el suport d’ERC, Junts, el Comú i Vox. Inés Granollers, diputada republicana al Congrés, va qualificar d’“indecent” i “caos” el servei ferroviari a Catalunya i va dir que falten “maquinistes i inversions”. Violant Cervera, portaveu de Junts a la Paeria, va recalcar que les dificultats dels lleidatans que treballen a Barcelona són “majúscules” i va criticar el cost que suposen els desplaçaments amb tren, que va xifrar en “una mitjana de 400 o 500 euros al mes”. Isidre Gavín, diputat de Junts, va posar de manifest l’absència del PSC i creu que la solució per acabar amb les incidències a Rodalies “no és el traspàs a Catalunya i que les continuï gestionant Renfe, sinó que ho faci Ferrocarrils de la Generalitat”. Per la seua banda, Vox veu “passivitat del govern municipal” a l’hora de pressionar Generalitat i Estat per millorar Rodalies.

Paneque diu que entén que estiguin “farts” de Rodalies

La manifestació més multitudinària de les nou celebrades ahir a tot Catalunya va ser la de Tarragona, en la qual van participar unes cinc-centes persones. També hi va haver accions de protesta a Valls, Tortosa, Cardedeu, Figueres, Molins de Rei, Segur de Calafell i la Garriga, convocades per plataformes d’usuaris i unides sota el mateix lema: “Per un servei ferroviari digne.” Davant d’aquest clam per denunciar les contínues incidències, la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, va afirmar que entén que els usuaris “estiguin farts” de Rodalies. Va reconèixer que fa molts anys que suporten un “servei deficient”, que va atribuir a la “desinversió” de l’Estat. Va admetre que revertir la situació “no serà un camí fàcil” i va dir que hi haurà més “incidències” mentre no s’executin les inversions previstes a la xarxa ferroviària. Va detallar que hi ha 183 inversions previstes per part d’Adif fins al 2027 i va assegurar que treballaran per “millorar la informació” aquest any als viatgers, perquè coneguin “quines alternatives tenen”.