Larrosa porta al Govern la petició que sensepapers puguin treballar

El pavelló 3 de la Fira com a alberg per a temporers a l’estiu. - JORDI ECHEVARRIA

La Paeria de Lleida ha traslladat a la Generalitat la seua proposta de crear a Espanya un cens únic de temporers sense papers perquè puguin treballar en campanyes com les de la fruita, una iniciativa que ja ha presentat al Govern central. “Per poder acreditar la residència a Espanya, plantegem una acció conjunta d’Estat, comunitats autònomes i municipis, amb la idea de no haver de recórrer a la contractació en origen, treballadors d’altres països, sinó facilitar una cobertura legal a les persones que ja estan aquí”, va explicar l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, en una entrevista amb EFE.

Al maig entrarà en vigor el reglament d’estrangeria que simplifica els requisits per regularitzar migrants i l’objectiu de Lleida és poder acreditar les capacitats de les persones que estan residint a Espanya i que no tenen permisos administratius, per poder encaixar el seu perfil als sectors sol·licitadors de feina. Larrosa va presentar aquesta proposta a la secretària d’Estat de Migracions, Pilar Cancela, i ara l’ha traslladat també al secretari general del departament de Drets Socials de la Generalitat, Raúl Moreno.

Segons Larrosa, el sector agrari de Lleida preveu començar la campanya de recollida de la fruita cobrint com a màxim un 80% de la mà d’obra que necessita, malgrat que hi ha altres àmbits, com el tecnològic o el mecànic, que també necessiten treballadors. La proposta de Lleida contempla que els immigrants sense papers puguin entrar al cens quan vulguin, però per poder participar en les ofertes de la cobertura temporal d’ocupació, planteja que portin un temps a Espanya, per evitar l’efecte crida.

D’aquesta manera, Larrosa proposa vincular el cens a un catàleg d’ocupacions i a les ofertes de feina, no només del sector agrari, sinó també de l’hostaleria o els tallers de reparació de vehicles. La proposta és acompanyar el cens amb plans de formació, integració i de mobilitat laboral que permetin als immigrants concatenar campanyes de tal manera que puguin estar treballant nou mesos i passar-ne tres més al seu país d’origen.