L’ICS afirma ara que no hi haurà incentius perquè els metges dels CAP donin altes laborals

Publicat per ep Creat: Actualitzat:

L’Institut Català de la Salut (ICS) ha afirmat aquest dilluns que no hi haurà incentius perquè els metges dels Centres d’Atenció Primària (CAP) donin altes laborals, després de debatre'l amb els professionals, han explicat fonts de l’ICS citades per Europa Press.

Segons ha avançat 'El Matí de Catalunya Ràdio', la proposta, que s’havia inclòs en uns documents informatius elaborats per l’ICS, plantejava que els metges rebessin l’incentiu si validaven una quantitat d’altes determinada, que oscil·lava entre el 50% i el 80% de les propostes fetes per part de les mútues.

Les mateixes fonts de l’ICS han afirmat que la proposta es va posar sobre la taula, juntament amb altres opcions, en el marc del procés de definició d’objectius de l’atenció primària, però que no hi haurà cap incentiu perquè els facultatius incrementin el nombre d’altes. Han explicat que els incentius per a les plantilles dels CAP encara estan en "procés de definició", i que es reflexionarà amb els professionals els diferents àmbits a tractar.

Crítiques a la proposta

El vicepresident del Col·legi de Metges de Barcelona (Comb), Jaume Sellarès, ha explicat en declaracions a Europa Press que qualsevol proposta destinada a incentivar les altes és "deontològicament inacceptable", perquè els metges s’han de regir per criteris mèdics i no per cap altre incentiu. En un comunicat, el sindicat UGT de Catalunya ha expressat el seu rebuig d’una mesura d’aquest estil, ja que considerava que aquests incentius suposarien una "pressió i coacció econòmica" per als professionals de la primària.