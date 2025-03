Lleida ciutat registra el segon març més plujós en 113 anys, amb 108 litres per m2

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El març va camí de registrar un rècord de precipitacions a Lleida ja que quan encara falta una setmana perquè acabi, la ciutat de Lleida ja acumula 108 litres per metre quadrat, la qual cosa representa el segon març més plujós en 113 anys, només superat pels 149,2 del 1974, segons dades del meteoròleg Armando Álvarez, de l’Observatori Meteorològic de Lleida/Aemet. Només ahir es van registrar 22 l/m² a l’estació de l’Arborètum, gairebé el doble que els 13 caiguts entre desembre, gener i febrer. Mollerussa també porta acumulats 108,4 litres fins ahir, la quarta xifra més elevada des del 1945 i més del triple de la mitjana d’un mes de març. En altres punts del pla, el març està resultant també molt plujós, com a Os de Balaguer, que porta 150,5 l/m², o les Borges Blanques, amb 104,1. Al Pirineu no es queden enrere i Tremp, per exemple, ja n’acumula 135,9 aquest mes. I el comptador continuarà sumant, ja que es preveuen precipitacions fins a mitjans de setmana. Els pantans del Segre, Oliana i Rialb ja acumulen 80 m³ i 98,9 m³, respectivament. A les comarques de muntanya es van registrar nevades, que van obligar a circular amb cadenes per l’N-260 al port del Cantó, que va estar restringit a camions. En canvi, els accessos al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici van ser reoberts, després d’haver estat tancats divendres, ja que l’Institut Cartogràfic i Geològic va rebaixar el risc d’allaus a nivell 2-3 a tot el Pirineu. Protecció Civil va desactivar la prealerta de l’Allaucat, però va demanar molta prudència.