La recollida selectiva a la ciutat de Lleida tendeix a la baixa i és menor que la mitjana catalana i provincial

La ciutat de Lleida no ha millorat els últims anys el nivell de recollida selectiva d’escombraries i segueix per sota de la mitjana catalana i del conjunt de la província. A més, el volum total de la fracció resta, no reciclable, es va incrementar en més d’un 13% el 2024. Així ho constaten les dades de l’actual servei de recollida d’escombraries que formen part de la documentació de la licitació pública per a la nova concessió, que entrarà en vigor l’any vinent.

Segons les dades facilitades per l’actual empresa concessionària, el 2023 la recollida selectiva a la capital es va situar en un 37,49%, que és una dècima menys que l’any anterior i gairebé quatre menys que la que es va registrar el 2021. Unes dades que contrasten amb la mitjana de la província, que el 2023 era del 43,9% mentre que en el conjunt de Catalunya va ser del 45,3%. Tanmateix, la quantitat de brossa que cada dia genera un ciutadà és inferior a Lleida (1,25 quilos) a la mitjana catalana (1,35 kg). El mateix passa amb la generació anual de residus per habitant, amb 493 quilos de mitjana a tot Catalunya davant dels 458 de la ciutat.

Paral·lelament, tot apunta que el 2024 les xifres de reciclatge a Lleida capital continuaran a la baixa d’acord amb les dades provisionals. Concretament, el 2023 es van recollir 15.795.621 quilos de les fraccions de paper i cartró, envasos, vidre i orgànica, mentre que el 2024 van ser 15.760.930 quilos, un 0,2% menys.

Per fraccions, la recollida de vidre va descendir un 3,85% amb 2.482 tones; la d’envasos va augmentar un 4,98% fins a les 2.732; la de paper i cartró també va pujar un 4,7% amb 4.609 tones; mentre que en la de FORM (orgànica) va pujar un 11,61% fins a les 5.963 tones. Així mateix, el sistema del porta a porta, que l’any passat es feia a Ciutat Jardí i part de Pardinyes i Balàfia fins al novembre, va baixar en tots els seus índexs de recollida selectiva, especialment en aquests dos últims barris, tret de l’orgànica. També destaca que la recollida de paper i cartró comercial nocturn va augmentar un 78%, mentre que la recollida porta a porta d’envasos i vidre a l’Eix Comercial va baixar, però la d’orgànica es va incrementar.

Quant a les escombraries no reciclables, la de la fracció resta, el 2024 va augmentar parcialment un 13,06% fins als 41.318.400 quilos respecte a l’exercici anterior. Un increment que suposa 5.300 tones de residus més i que és, pràcticament, més que qualsevol altra fracció de recollida selectiva recopilada l’any passat tret de l’orgànica. En aquest sentit, Pardinyes i Balàfia tornen a destacar amb un augment del 71% d’aquesta fracció a les zones en les quals s’utilitzava el porta a porta.

En un altre ordre, el 2024 es van recollir fins a 138.040 quilos de fulles d’arbres i arbustos.

Xarrada informativa al Secà sobre la nova taxa de residus

La tinenta d’alcalde de Bon Govern, Carme Valls, va fer ahir una xarrada informativa al centre cívic del Secà de Sant Pere per explicar els detalls de la nova taxa de recollida d’escombraries, que ha entrat en vigor aquest any i que constarà d’una tarifa fixa de 81,05 euros per a tota la ciutat excepte a l’Horta i una altra de variable en funció de la mida de l’habitatge. Per als veïns el pis dels quals tingui menys de 100 metres quadrats, la tarifa variable serà de 13,85 euros i per als que tinguin entre 100 i 170 metres serà de 30,55 euros, mentre que per als més grans serà de 47,30 euros. També preveu bonificacions per cobrir entre el 50% i el 75% de l’import i es podran demanar fins al dia 30 de juny. El govern municipal ha ampliat el llindar de renda perquè puguin acollir-s’hi més contribuents. El 2024 era d’un 20% més que l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples i el 2025 passa a ser dos vegades més.

El 17% dels vehicles de la flota no s’utilitzen o estan inoperatius

El 17,6% de l’actual flota de vehicles i maquinària del servei de recollida d’escombraries està inoperativa, no s’utilitza o no funciona. Concretament, dels 63 vehicles de què disposa actualment la concessionària 9 no estan operatius i 2 no funcionen o no s’utilitzen, segons detallen els informes de la mateixa empresa. En aquest sentit, l’ajuntament va anunciar que la nova concessió preveu augmentar de forma considerable el nombre de vehicles dedicats a la neteja viària, però no va concretar quants serien per a la recollida d’escombraries. També va informar que augmentarà el nombre de treballadors.

Una altra de les mesures que preveu implementar la nova concessionària és que tots els contenidors d’orgànica i resta de la ciutat tinguin un sistema d’obertura amb clau. Actualment hi ha 42 dipòsits amb aquesta tecnologia, 8 a Ciutat Jardí i 34 a Pardinyes i Balàfia. Així mateix, ja ha repartit 7.478 clauers, 614 a Ciutat Jardí i la resta, per a les zones de contenidors de Pardinyes i Balàfia.