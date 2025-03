Arrestat a Lleida el pare d’una jove valenciana raptada a Logronyo

Publicat per agencias Creat: Actualitzat:

La Policia Nacional ha alliberat una jove valenciana que dissabte passat va ser raptada en un domicili de Logronyo. Quatre dels seus familiars han estat detinguts pels fets, un d’ells –el pare– a Lleida. Agents de la Prefectura Superior de Policia de La Rioja han donat compte de la investigació després de l’assalt a un habitatge de Logronyo per un grup de persones que, fent servir la violència, es van emportar per la força a la jove de 18 anys. La coordinació en les investigacions ha portat a la detenció de tres persones per part d’agents de la Comissaria Local de la Policia Nacional d’Alzira (València) i del pare per part d’agents de la Comissaria Provincial de Lleida. No es descarten noves detencions per aquests fets "ja que la investigació segueix oberta", expliquen des de Policia Nacional.

Els fets

Dissabte passat, 22 de març, sis persones van accedir a l’interior d’un habitatge de Logronyo empenyent una de les persones que es trobaven a la porta d’accés. A l’interior de l’habitatge, la jove de 18 anys juntament amb la seua parella es tancaven en una habitació buscant empara. Els presumptes autors, després d’abatre la porta de l’habitació per la força i forcejar amb la parella de la jove, al que li van causar lesions de caràcter lleu, agafen la jove per arrossegar-la, traient-la de l’habitatge en contra de la seua voluntat. Els presumptes autors i la jove, obligada, abandonaven el lloc en vehicles.

La seua parella va trucar a la policia

Després dels fets, agents de la Policia Local de Logronyo van acudir a la trucada d’avís i van assistir les dos persones que, en aquell moment, es trobaven al domicili i els indiquen els passos a seguir. Aquestes dos persones assistides es van personar a les dependències de la Prefectura Superior de Policia de La Rioja per interposar la corresponent denúncia en la qual apunten la família de la jove com els presumptes autors. Des del primer moment el grup d’investigació de la Prefectura Superior de Policia de La Rioja, després de l’anàlisi de les dades aportades tant pels denunciants com pels agents de la Policia Local que es van personar al lloc, van iniciar una investigació per a la localització de la jove i la detenció dels autors.

Uns dies abans, el 3 de març, la jove, sent ja major d’edat, havia marxat voluntàriament del domicili familiar en el qual vivia amb els seus pares, a la localitat d’Alzira, portant-se una maleta amb estris personals i comunicant a la seua mare que, com era major d’edat, ja no volia viure amb ells. Els pares no acceptant la capacitat de decisió de la seua filla van interposar aquell mateix dia una denúncia per desaparició. Aquella mateixa nit, la jove que hauria decidit traslladar-se sola des de la localitat d’Alzira, per fixar la seua residència a Logronyo al costat de la seua parella i un altre familiar d’aquest últim, es va personar a l’estació d’autobusos de València a fi d’emprendre el seu viatge.

La família s’oposava

La família de la jove, entre ells els seus pares, es van presentar a l’estació d’autobusos en tenir coneixement que ella es trobava allà, per impedir-li de viatjar. Agents de la Policia Nacional, de la Prefectura Superior de Policia de València van haver d’intervenir a requeriment, per mediar entre les parts, per defensar el dret de la jove major d’edat a decidir, i garantir que pogués fer el viatge.

Ella va manifestar als agents el seu desig de traslladar-se a Logronyo, ja que no compartia els plans de casament que li havien concertat els seus pares, a més del control per part d’aquests a què es veia sotmesa. D’aquesta forma es va poder traslladar i fixar la seua residència en el municipi de Logronyo des de primers de març.

Primeres detencions

Des de l’inici, els investigadors de la Policia Nacional han dirigit l’actuació cap als familiars, com a presumptes autors de l’aprehensió i trasllat forçós de la jove del domicili del municipi de Logronyo produït el 22 de març. El mateix dia 23 de març, a la tarda, es procedia per part d’agents de Comissaria Local de la Policia Nacional d’Alzira a la localització i detenció de la mare de la jove per ser, segons apunten tots els indicis analitzats, presumptament una de les persones que van participar en l’assalt a l’habitatge de Logronyo. L’endemà, 24 de març, a la mateixa localitat, es va procedir a més a la detenció de dos germans de la jove per la seua presumpta participació en els mateixos fets.

Un vídeo en la xarxes socials

La investigació de la Policia Nacional es va centrar a partir d’aquell moment en el pare de la jove per a la seua localització. La pràctica de les detencions dels altres familiars va fer que el pare de la jove prengués la decisió d’obligar presumptament la seua filla a gravar-se a si mateixa en una xarxa social emetent un missatge dirigit a les cossos de seguretat, en el qual manifestava que no estava sent retinguda pel seu pare i que se n’havia anat del domicili de Logronyo voluntàriament. La Policia Nacional ha treballat a tota hora la hipòtesi que aquest vídeo havia estat gravat presumptament sota coacció i suposadament difós pels mateixos autors dels fets en xarxes socials per evitar la investigació policial.

El presumpte autor es fa passar pel seu alliberador

El pare de la jove i presumpte autor dels fets esdevinguts a Logronyo, després de veure’s cada vegada més prop d’una detenció imminent va decidir presentar-se amb la seua filla, a la qual tenia sota coacció, a la Comissaria Provincial de la Policia Nacional de Lleida, on els explica als agents del servei de seguretat de la comissaria que la seua filla havia estat segrestada a Logronyo per altres persones, i que ell acabava d’alliberar-la. Tot això mentre la seua filla havia de ser sostinguda pel seu pare ja que es trobava desmaiada. Afegint als agents que els autors del segrest li havien pogut subministrar algun tipus de droga.

Els agents de la Policia Nacional de la Comissaria Provincial de Lleida van alertar al grup d’investigació els qui van poder determinar que en realitat es tractava del presumpte autor i van procedir a la seua detenció. Tot això fruit de la coordinació de les diferents unitats d’investigació implicades.

Assistència i protecció de la víctima

La jove, que ha estat traslladada per a la seua assistència sanitària, ha corroborat els agents que es trobava a tota hora sota coacció, i ha confirmat la versió dels fets que la seua parella va aportar en la primera denúncia en la Prefectura Superior de Policia de La Rioja i es troba en bon estat de salut i sota supervisió mèdica.