Una IA assistirà metges dels CAP de l’Onze de Setembre i de Tremp

Els CAP de l’Onze de Setembre i de Tremp, els dos de la província elegits per Salut en la prova pilot del nou model de Centres de Salut Integrals de Referència (CSIR), incorporaran assistents virtuals amb intel·ligència artificial per ajudar els metges a partir de l’1 d’abril. “Serviran per millorar la nostra feina i no per substituir-nos”, aclareix la metge de família i directora del CAP de Tremp, Marissa Riart, que detalla que aquesta eina “interpretarà radiografies o fotografies del fons d’ull (retinografia) d’una forma molt més objectiva”, per exemple.

El seu homòleg de l’Onze de Setembre, José María Palacín, afegeix que una de les capacitats dels “assistents clínics” serà la de recomanar dietes en funció dels dèficits o excessos trobats en analítiques, i també “transcriuran i resumiran les converses en les consultes, la qual cosa ens permetrà parlar de forma més directa amb els pacients sense la necessitat d’anar escrivint”.

Un altre dels canvis en aquests superambulatoris consistirà en el contacte directe amb especialistes de referència dels hospitals perquè valorin les derivacions i es prioritzin millor. “Ara totes van a una caixa central i tenim poca relació amb l’hospital, la qual cosa causa que alguns processos es demorin molt”, afirma Palacín.

Mentrestant, al CAP de Tremp “ja tenim circuits molt ben establerts amb l’hospital comarcal i ens reunim periòdicament”, explica Riart.

Els centres CSIR també s’hauran de desburocratitzar per reduir els temps d’espera. “Ho hem estat fent des del 2021, els pacients tenen assignat un administratiu que filtra els motius de consulta amb l’ajuda del seu metge i infermera de referència, la qual cosa ens permet programar proves i resoldre burocràcia abans de les consultes perquè siguin més productives i llargues, de vint minuts”, explica l’adjunta a la direcció del CAP Onze de Setembre, Blanca Manuel.

“Hem abaixat els temps d’espera i la freqüentació d’usuaris, i els nostres pacients es visiten menys en altres dispositius”, assenyala en aquest sentit Palacín. “A Tremp també ho estem desenvolupant i ho millorarem”, afegeix Riart.

Així mateix, la doctora valora que “som molt afortunats de tenir la nostra professió en un medi rural, treballem més motivats perquè crear vincles personals és més fàcil en un ambient proper i familiar”.

Tant Riart com Palacín comparteixen que la prova pilot d’un any del CSIR “pot suposar-nos un augment important de treball”, però “que presentem un projecte perquè estem il·lusionats i sabem que cal reformular l’Atenció Primària”.

Quatre dels set metges del CAP de Tremp, a punt de jubilar-se

Quatre dels set metges de família del CAP de Tremp tenen més de 65 anys. Tres d’ells es jubilaran aquest any i el quart preveu fer-ho l’any que ve. “És el nostre punt feble com a centre rural”, explica la directora del centre, Marissa Riart, que detalla que també hi ha un pediatre, nou infermers i sis administratius, així com un dentista, fisioterapeuta, nutricionista i psicòloga. Riart considera que la posada en marxa del model CSIR també és una bona oportunitat per incorporar més estudiants i residents. “Dins de les línies d’acció s’inclou l’augment de la investigació, per a la qual cosa podrien ser de gran ajuda”, indica.