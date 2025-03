Pis de només 27 m²: per a això és el que donen els ingressos familiars de tot un any a Lleida

Publicat per EFE Creat: Actualitzat:

Si una família de Lleida mitjana destinés tots els seus ingressos d’un any a comprar un habitatge només en podria pagar un de 27 metres quadrats, segons un estudi publicat pel portal immobiliari Idealista. És una superfície que dobla la mitjana espanyola, que només dona per a un pis de 13 metres quadrats, i triplica la de Barcelona, on els ingressos d’un any sol arriben per a un micropís de 9 metres quadrats.

El portal ha fet aquest estudi a partir de les xifres d’ingressos mitjans per llar de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i dels preus del metre quadrat el mes de febrer que assenyalen les seues pròpies dades.

Segons aquests càlculs, la pitjor situació es dona a Sant Sebastià, on els ingressos només permeten comprar 8 m2, un menys que a les ciutats de Barcelona, Madrid i Palma. Els segueixen Màlaga (10 metres quadrats), Bilbao i Cadis (11) i València, la Corunya i Vitòria (13). Al contrari, Lleida és la segona capital on els ingressos donen per a més, només superada per Jaén, amb 28 m2, i empatada amb Ciudad Real. Els segueixen Múrcia, Terol i Zamora (25) i Càceres, Castelló, Conca i Palència (24 metres quadrats).

Rebaixa per okupes

D’altra banda, un altre portal immobiliari, pisos.com, va fer públic un altre informe que assenyala que els pisos que es venen amb okupes a Lleida s’ofereixen amb un descompte del 57% sobre el preu mitjà, que és de 1.324 euros per metre quadrat. A nivell de tot Espanya, la forquilla de rebaixes per aquesta raó se situa entre el 39% i el 74%, la més gran a Sevilla.