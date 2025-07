Els caragols de fusta de la plaça Blas Infante de Lleida, sense closca

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Els emblemàtics caragols de fusta ubicats a la plaça Blas Infante de Lleida no han estat víctimes d'un acte vandàlic, segons indicaven aquest matí diversos lectors. Es tracta, tal i com ha pogut saber SEGRE, d'un procés de restauració a càrrec de l'IMO de Lleida. Els operaris s'han emportat la part superior, visiblement deteriorada, per reparar-la. No ho han fet de la part inferior, ja que es troba en millor estat. Aquest mobiliari urbà serveix també de joc infantil a la plaça.

Aquest mobiliari urbà es va instal·lar com a homenatge a l'Aplec del Caragol, una de les celebracions més emblemàtiques de Lleida, que durant les seves primeres edicions es celebrava al Xoperal del riu, molt a prop d'aquesta zona de Cappont. Els caragols formaven part del disseny integral d'aquesta plaça inaugurada l'any 2010.

Una plaça amb història complexa

L'espai que avui porta el nom de Blas Infante, reconegut com a "pare de la pàtria andalusa" i afusellat per les tropes franquistes a l'inici de la Guerra Civil, ha experimentat una transformació notable durant les darreres dècades. Fins a principis del segle XXI era simplement un descampat utilitzat com a aparcament improvisat i anteriorment havia acollit circs itinerants quan feien parada a la capital del Segrià.

El projecte de remodelació es va iniciar el 2003 quan l'Ajuntament va convocar un concurs per construir un aparcament subterrani i urbanitzar la superfície. Tot i que l'aparcament va entrar en funcionament el 2005, la plaça no es va inaugurar fins cinc anys després, deixant durant aquest període només una gran llosa de formigó a la vista.

Un disseny controvertit

La proposta inicial dels arquitectes Mamen Domingo i Ernest Ferré, que contemplava diversos pals de 30 metres d'alçada, va generar una forta polèmica i va ser majoritàriament rebutjada pel veïnat. Davant d'aquesta situació, els creadors van presentar un nou projecte que incloïa vuit estructures metàl·liques de menor alçada i més vegetació distribuïda per tot l'espai, disseny que finalment va ser executat.

A més de les estructures metàl·liques, la plaça incorporava els caragols de fusta que ara han estat retirats, elements que constituïen un homenatge a l'Aplec del Caragol i que formaven part de la identitat d'aquest espai urbà al barri de Cappont.