Aquest serà el primer any amb més metges graduats que jubilats

La consellera de Salut, Olga Pané, va dir ahir que “el 2025 serà el primer any en què el conjunt de metges que es jubilen a Catalunya és inferior al conjunt de metges que surten de les facultats”, informa Laia Pedrós. Va explicar que “encara tenim dificultats” per cobrir totes les places a les zones més rurals, però va indicar que cada cop són menors. Va puntualitzar que “un metge ha de fer el MIR per poder incorporar-se a l’assistència, però com a resident ja arriba als centres”. Així mateix, la consellera va indicar que “progressivament anem tenint menys dificultats”, però va afirmar que “encara existeixen, especialment en els períodes de vacances”. En aquest sentit, va explicar que, “a diferència del que passava fa uns anys, ara no hi ha tanta estacionalitat” en el volum de treball entre estiu i hivern “a causa del canvi de patrons de la població o del canvi climàtic, entre altres canvis”.