Sorpresos mentre feien un butró en una empresa de Lleida

La Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra van evitar dijous a la nit un robatori en una empresa dels afores de Pardinyes quan els lladres estaven fent un butró en una paret del magatzem per accedir a l’interior. Un dels individus, el conductor d’una furgoneta, va poder ser arrestat, malgrat que tres homes més van aconseguir fugir.

Els fets van ocórrer al voltant de les 22.00 hores, quan diversos individus van accedir al pati de les instal·lacions de la firma després de saltar la tanca, al carrer Oriol Martorell, als afores de Pardinyes en direcció a Corbins. Pel que sembla, va ser un agent fora de servei qui va alertar del robatori i fins al lloc van acudir patrulles d’ambdós cossos.

Tres dels quatre lladres –els que estaven fent el forat a la paret– van aconseguir fugir corrent, però els policies van localitzar una furgoneta sospitosa, on hi havia un conductor. L’home va ser arrestat per la Guàrdia Urbana com a presumpte autor d’un delicte de robatori de força en les coses. A més, el vehicle va ser immobilitzat.

D’altra banda, els Mossos d’Esquadra van detenir ahir a la matinada un home de 30 anys com a presumpte autor de set robatoris en cotxes i un furt en una botiga.

Els fets van ocórrer al voltant de les 1.30 hores, quan un encaputxat va forçar un vehicle al carrer Ermengol VI, a prop de la comissaria dels Mossos. Poc després i a prop del lloc, els agents van aconseguir localitzar i detenir el presumpte autor. L’individu tenia talls superficials provocats per la ruptura d’un vidre i portava una caixa amb unes ulleres, una pantalla digital d’un cotxe i una jaqueta, entre altres objectes.

Les gestions posteriors van permetre relacionar el detingut amb la presumpta autoria d’uns altres sis robatoris en cotxes, dos dels quals comesos la mateixa matinada al carrer Baró d’Eroles i passeig de Ronda, i els altres quatre, comesos dijous al migdia en turismes estacionats al carrer Vallcalent.

En una botiga d’aquest carrer suposadament també va robar dos garrafes d’oli. La investigació continua oberta i no es descarta que el detingut, que té antecedents, estigui implicat en altres robatoris, ja que aquesta última setmana s’han registrat en nombrosos cotxes.