Un tribunal de 24 àrbitres resol conflictes fora dels jutjats

Publicat per Marc Carbonell Lleida Creat: Actualitzat:

Un tribunal de 24 advocats i professors universitaris lleidatans promou que ciutadans i empreses resolguin els seus conflictes mitjançant un arbitratge pactat, sense la necessitat d’acudir als jutjats, amb l’objectiu de descongestionar-los. Formen part del Tribunal Arbitral de Lleida (TALL), una institució sense ànim de lucre del Col·legi de l’Advocacia i la Cambra de Comerç de Lleida. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, va assistir ahir a la seua presentació a Lleida i va assegurar que “tot el que ens estalviem resoldre en els tribunals i puguem solucionar amb seguretat i eficiència en altres àmbits és benvingut”, ja que “judicialitzar-ho tot col·lapsa la justícia i dilata els terminis, i una justícia lenta és menys justa”, va afirmar.

El president del tribunal, Julio Olano, va dir que el seu principal avantatge és la “rapidesa” en la resolució dels casos, amb terminis de 3 mesos per als conflictes de menys de 50.000 euros i de 6 mesos per la resta. Va afegir que “anticipem el coneixement dels costos i el tribunal ofereix seguretat perquè les resolucions (laudes arbitrals) es poden executar forçosament” si s’incompleixen, com les sentències. També va destacar la seua “simplicitat i comoditat”, ja que tots els procediments es poden tramitar per internet.

El TALL, que actualment té sis processos en marxa, serveix principalment per resoldre controvèrsies econòmiques relacionades amb la contractació, propietat o competència, però també té competències en família i successions, assegurances, arrendaments i en els drets esportius i d’edificació, entre d’altres. Per contra, no administra causes penals o les socials més greus. Tampoc els conflictes relacionats amb els transports, consum i cultius, que tenen els seus propis mecanismes extrajudicials.

Espadaler va celebrar la posada en marxa del tribunal, que es va constituir formalment el juliol passat encara que es va gestar diversos anys enrere i va assegurar que “aquesta manera de resoldre conflictes s’instal·la en la modernitat de la nova llei d’Eficiència del Servei Públic de Justícia”. Va explicar que la saturació dels tribunals “a Lleida probablement es pateix més en l’àmbit del social” i va alertar d’una “falta evident de jutges” a Catalunya. En aquest sentit, el conseller va recordar el recent acord amb el Govern central per incorporar més de 60 efectius durant la legislatura “en les diferents jurisdiccions i territoris”, va afegir.

La degana del Col·legi de l’Advocacia, Antònia Martí, va defensar el tribunal com un “mecanisme àgil, flexible i especialitzat” i el president de la Cambra, Jaume Saltó, va assegurar que el sistema és “clau per al bon funcionament de les relacions comercials”.