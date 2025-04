Alerta per falsos llocs de treball per Telegram

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’Agència Catalana de Ciberseguretat alerta que s’han detectat missatges fraudulents a través de Telegram per oferir falses ofertes d’ocupació. Es tracta de missatges d’un número desconegut en el qual s’ofereix un treball fàcil i ben remunerat a canvi de valorar establiments turístics, la qual cosa assenyala que es tracta d’una estafa. Per això, insta la ciutadania a no compartir dades personals ni bancàries i que es bloquegi el contacte de forma immediata.