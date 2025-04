Les associacions de veïns catalanes urgeixen mesures per facilitar l’accés a l’habitatge

Lleida es va convertir ahir en la capital del moviment veïnal a l’acollir la 40a assemblea general de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), en la qual es va acordar que garantir l’accés a l’habitatge, la retirada de l’amiant dels barris i enfortir les entitats són les principals línies de treball per a aquest any. L’assemblea es va celebrar al palau de congressos de la Llotja i va comptar amb la presència de desenes de representants i líders veïnals de tot Catalunya, a més de representants institucionals com el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig.

Sobre la problemàtica de l’habitatge, el president de la CONFAVC, Jordi Giró, va recordar que “és un dret constitucional fonamental i imprescindible” i va dir que per facilitar-ne l’accés i reduir els preus s’hauria de construir més habitatge públic no privatitzable, promoure ajuts per a la rehabilitació i més mecanismes de protecció als col·lectius més vulnerables. “I tot això ha d’anar acompanyat de límits de preu dels lloguers que siguin efectius per a la ciutadania i evitar que caiguin en els buits legals o les trampes que pot posar el mercat privat”, va afegir Giró.

En relació amb la retirada de l’amiant de blocs d’habitatges i altres edificacions dels barris, el líder de la CONFAVC va ser molt clar. “Hem d’assegurar-nos que siguin les administracions les que s’encarreguin de retirar-lo i que aquest problema de salut pública no recaigui en els veïns. És obligació i responsabilitat de la Generalitat, l’Estat i de la Unió Europea”, va remarcar.

Per la seua part, el president de la Federació Veïnal de Lleida (FAV), Toni Baró, va destacar que aquesta va ser la segona vegada que l’assemblea va recalar a la ciutat (la primera va ser el 2018) i va posar èmfasi a millorar les comunicacions de la província “tant per carretera com per tren”.

Defensa de les zones agrícoles dels parcs solars

Una de les problemàtiques que afronten les associacions veïnals de Lleida és la defensa de les zones agrícoles dels parcs solars i línies elèctriques (conegudes com a MAT). Va ser objecte de debat en l’assemblea de la CONFAVC, en la qual es va aprovar una resolució de suport a la comissió veïnal de l’Horta i a la Plataforma Lleida contra la MAT. Així, el document adverteix que les grans instal·lacions d’energies renovables provoquen la destrucció d’espais naturals i genera danys en l’agricultura i economia local. Per això, la federació veïnal catalana insta les administracions que el desplegament d’energies renovables es faci protegint el medi ambient i de forma sostenible, i que la seua implantació es faci “posant al centre les persones i el territori”.

“La pel·lícula ‘El 47’ ha visibilitzat la importància de les lluites veïnals”

El president de la CONFAVC, Jordi Giró, va assenyalar ahir que el film El 47, que va guanyar el Goya a millor pel·lícula, “va ser un regal que ens ha anat molt bé perquè ha visibilitzat la importància de les lluites veïnals, algunes de les quals poden semblar llunyanes però continuen molt vigents”. La pel·lícula tracta sobre la batalla perquè una línia d’autobús arribi al barri de Torre Baró i que “ha ajudat molt a donar a conèixer a la ciutadania la tasca que fem des de les associacions de veïns”.