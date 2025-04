La música pren els carrers d’Instituts i Escorxador

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Els barris d’Instituts-Sant Ignasi i Templers-Escorxador es van omplir ahir de música, ball i jocs amb la segona edició del Festival de Cultura Popular i Urbana del barri 07, conegut com a FEST 07. L’esdeveniment va estar organitzat per més d’una vintena d’associacions i entitats d’aquests dos barris, que té per objectiu reforçar el seu sentiment de pertinença, obrir-se i promocionar-se a la resta de la ciutat a través de la música i la cultura popular, urbana i comunitària. Les activitats van començar a les 10.30 hores amb un esmorzar popular que va ser precedit d’exposicions i tallers artístics, concerts de música en ple carrer així com una desfilada de gegants. A la tarda va ser el torn de demostracions de balls andalusos, de country i zumba, a més de tallers infantils i jocs, i la jornada festiva va acabar amb una sessió jam de swing.