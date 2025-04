Sindicats aplaudeixen que Justícia s’obri a estudiar el trasllat de la presó

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Els sindicats de funcionaris de presons van aplaudir ahir que la Generalitat s’obri a estudiar el trasllat de la presó de Ponent fora de Lleida, com va avançar ahir SEGRE. Representants de les formacions sindicals van tornar a recordar que porten anys denunciant l’estat “lamentable” del centre penitenciari, el més antic de Catalunya.

Com ja van assenyalar a aquest diari, Lleida necessita un centre més modern i fora del tram urbà, com també defensen els veïns. Un centre del segle XXI que donaria més seguretat i reduiria la conflictivitat.

El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, va assenyalar a SEGRE que “sabem que aquest centre presenta deficiències importants. En el pla d’inversions no es contempla el trasllat del Centre Ponent, però sent conscients de quina és la voluntat de l’ajuntament de Lleida i dels servidors públics i tenint en compte la dignitat dels interns i les internes, que tenen dret a estar en unes instal·lacions homologables a les dels altres centres, hem iniciat els treballs per estudiar el trasllat de la presó”.