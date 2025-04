Tres detinguts, un d’ells menor d’edat i reincident, per robar a l’interior de cotxes a Lleida

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Un operatiu conjunt entre els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida ha aconseguit detenir quatre persones per robatoris a l’interior de vehicles durant el cap de setmana passat. Entre els detinguts hi ha dos adults, de 45 i 22 anys, i un menor d’edat, tots ells interceptats gràcies a un dispositiu especial de vigilància desplegat a les principals zones de lleure de la ciutat.

L’operatiu policial, que va començar a implementar-se divendres passat, es va centrar principalment en les àrees de més concentració de vehicles estacionats, com els voltants de Prat de la Riba, Sant Martí, Camp de Mart, la zona del Camp d’Esports, carrer Doctor Fleming, Passeig Onze de Setembre i els seus voltants. Aquesta actuació coordinada entre ambdós cossos policials respon a l’increment de denúncies per robatoris en vehicles detectat en aquestes zones durant les últimes setmanes.

El dispositiu va començar a donar resultats el mateix divendres, quan els agents van aconseguir detenir un individu just després d’haver perpetrat un robatori en un vehicle estacionat al carrer Armengol IV. Les posteriors investigacions van permetre vincular a aquest sospitós amb almenys uns altres sis robatoris similars comesos a la zona, el que demostra l’eficàcia de l’operatiu implementat.

Durant la matinada de dissabte, el dispositiu va tornar a donar fruits quan una patrulla de Mossos que circulava pel carrer Camp de Mart va ser alertada per una ciutadana que acabava de patir un robatori a la seua furgoneta. Els lladres havien sostret una tauleta electrònica, uns auriculars d’alta gamma i una cartera que contenia documentació personal, targetes de crèdit i diners en efectiu.

Gràcies que la tauleta disposava de geolocalització, els agents van poder seguir el senyal fins el carrer Magdalena, on un equip de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) va localitzar dos sospitosos. A l'escorcollar-los, van trobar una targeta bancària a nom de la víctima i, posteriorment, van recuperar la tauleta que havien amagat en un edifici proper.

Els agents van procedir a la detenció d’un home de 45 anys i un menor com a presumptes autors del robatori. A més, van aconseguir recuperar els auriculars d’alta gamma que els detinguts havien intentat amagar durant la seua fugida. Després d’informar a la Fiscalia de Menors, el menor va quedar en llibertat, seguint els protocols establerts per a aquests casos.

A penes unes hores després, durant la nit del mateix dissabte, el dispositiu policial va tornar a actuar amb èxit. En aquesta ocasió, els agents van detenir un jove de 22 anys així com el mateix menor que havia estat posat en llibertat després de la detenció anterior.

El dispositiu de prevenció, compost per patrulles amb vehicles no logotipats i agents de paisà, complementats amb dotacions uniformades tant de Mossos d’Esquadra com de la Guàrdia Urbana, va permetre detectar dos individus a la zona del Camp d’Esports que observaven amb deteniment l’interior dels cotxes estacionats, una conducta típica dels qui busquen objectes de valor per robar.

Els agents de paisà van seguir discretament els sospitosos fins que els van veure trencar el vidre d’un vehicle i inspeccionar el seu interior. En veure’s descoberts, els individus van intentar fugir, però gràcies al desplegament estratègic del dispositiu van ser detinguts poc després. Durant la persecució, els agents van poder recuperar diversos objectes que els sospitosos anaven llançant mentre fugien.

A l'escorcollar el menor, que va resultar ser el mateix que havien detingut la matinada anterior, els agents van trobar cinc imants, eines habitualment utilitzades per trencar els vidres dels vehicles sense generar massa soroll, fet que evidencia la premeditació i professionalització d’aquests actes delictius.

Després d’aquestes detencions, els agents van aconseguir recuperar una cartera i una bossa esportiva que havien estat sostretes del vehicle. Aquests objectes van ser posteriorment tornats a la seua propietària quan va anar a presentar la denúncia a la comissaria.

El menor d’edat, després de ser informada novament la Fiscalia de Menors sobre la seua reincidència, va tornar a quedar en llibertat així com estableix la legislació vigent per a menors infractors. Per la seua part, els dos detinguts majors d’edat, ambdós amb antecedents policials, passaran pròximament a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.