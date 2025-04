El CSIF demana una solució urgent per a una presó que “cau a trossos”

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El sindicat de presons CSIF va insistir ahir en la necessitat de “trobar una solució urgent per al Centre Penitenciari Ponent, que es troba en un estat estructuralment obsolet i que literalment cau a trossos. La solució no es pot ajornar més. Lleida necessita un nou centre penitenciari adequat a les necessitats actuals i futures. És una qüestió de seguretat, dignitat i responsabilitat institucional”. Val a recordar que el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, va assegurar a SEGRE que el Govern s’obre a estudiar el trasllat de la presó fora de la trama urbana (vegeu el desglossament). Ponent, que és la presó més vella de Catalunya, presenta deficiències. “Hi ha plagues d’escarabats, rates i xinxes. És infrahumana”, afirma el CSIF, que va reiterar que “la falta d’inversió ha portat la presó a una situació límit” i que “tot això posa en risc tant la seguretat dels treballadors com la convivència dins del centre”. També critiquen que “la Generalitat i la Paeria han estat còmplices d’aquest abandó, anteposant interessos polítics i electorals a la urgent necessitat”. Recorden que la cancel·lació de la creació d’una presó a Tàrrega va suposar la pèrdua de 6,7 milions d’euros en fons públics. El sindicat afirma que s’han prioritzat inversions en altres presons com la reforma de Quatre Camins, deixant Ponent “en una situació crítica”. “Lleida mereix una infraestructura penitenciària moderna i adequada, i no seguir sent la gran oblidada en matèria d’inversions”, insisteixen.

Per la seua part, des de CCOO comenten que “tant de bo aquesta vegada sigui veritat que finalment es procedeixi a construir un nou centre, el més important és que no vagi passant el temps, i s’iniciï el projecte tan aviat com sigui possible, ja que per si mateix, aquest tipus d’obres ja tenen una durada prou important. Igualment, és important, cosa que no acostuma a fer-se, tenir en compte els diversos professionals penitenciaris, per no repetir errors de construcció que hi ha hagut en altres centres”.

■ El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, va assenyalar a SEGRE que “sabem que presenta deficiències importants. En el pla d’inversions no es contempla el trasllat, però sent conscients de quin és la voluntat de l’ajuntament de Lleida i dels servidors públics i tenint en compte la dignitat dels interns i les internes, que tenen dret a estar en unes instal·lacions homologables a les dels altres centres, hem iniciat els treballs per estudiar el trasllat de la presó”.

Això no serà una cosa immediata, va alertar el conseller, perquè no està en el pla d’inversions, però el govern ha decidit, de fet és una instrucció del president, estudiar el trasllat” de la presó de Lleida i va garantir que mentrestant es continuarà invertint en el manteniment de l’actual presó.