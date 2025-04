Una entitat cultural tem haver de deixar el Mercat del Pla

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’Associació Cultural d’Artistes Promethea, que actualment té la seu en un soterrani del Mercat del Pla, tem que amb la licitació de l’edifici que prepara la Paeria per destinar-lo a cooperatives d’economia social, projecte que va avançar aquest diari, es quedaran sense aquest local. Joan Giralt, integrant d’aquesta entitat, va explicar que al juliol acaba el contracte per utilitzar aquest espai, després de quatre anys, i creu que l’ajuntament aprofitarà el moment per treure a concurs la gestió de tot el mercat, soterrani inclòs, de manera que hauran de deixar-lo. Reconeix que l’ajuntament no els ha comunicat directament que han d’abandonar aquest espai i va apuntar que en un ple, a resposta a la pregunta d’un grup municipal, “es va dir que se’ns van oferir possibilitats, però només va ser que ens integréssim a l’entitat que gestionarà les cooperatives del Mercat del Pla”.

Giralt va afirmar que necessiten un local amb prou espai per poder programar exposicions i també per disposar d’un taller, i va subratllar que el del mercat els agrada, “malgrat que no té lavabo”. Per aquesta raó, va indicar que han sol·licitat a la Paeria poder continuar-hi malgrat que l’edifici sigui licitat per a altres usos, o bé que els faciliti un altre espai.

El consistori va cedir l’any 2022 el local del soterrani del Mercat del Pla a l’Associació Cultural d’Artistes Promethea perquè la gestionessin els seus integrants i es convertís en un pol d’atracció cultural en ple Centre Històric.

Aquesta entitat organitza exposicions i intervencions artístiques amb l’objectiu de promocionar l’art local i promocionar artistes.