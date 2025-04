Lleida estrena un servei de préstec de 30 bicicletes restaurades

Publicat per Marc Carbonell Lleida Creat: Actualitzat:

La Paeria de Lleida ha estrenat aquest matí el projecte LABici, un servei de préstec de bicicletes restaurades a què podran accedir els majors de 14 anys que estiguin empadronats o acreditin viure a la capital del Segrià. Els interessats en tenir-ne una per sis mesos (prorrogables fins un any) ja poden inscriure’s a través de la pàgina web de la Paeria, i per adjudicar les primeres 30 bicicletes es durà a terme un sorteig en el que "prioritzarem a qui pugui al·legar que té una necessitat més diària", ha explicat l’edil Xavier Blanco. Els seleccionats hauran d’abonar una fiança de 60 euros i dur a terme un curs de 2 hores sobre seguretat viària i mecànica bàsica que impartirà el consistori. En tot cas, la Paeria oferirà un servei de manteniment i reparacions gratuït per als usuaris. L’alcalde, Fèlix Larrosa, ha explicat que el projecte preveu créixer fins les 70 bicicletes en els propers anys i que "la ciutat avança cap a la pacificació dels carrers, amb més espais sense carrils bici però pensats per al trànsit de persones a peu o en bici."

El projecte és una iniciativa de la Paeria i compte amb la col·laboració de La Descomunal. Ampliarem aquesta informació.