Quatre detencions i un atropellament a Lleida en les últimes hores

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Lleida ha realitzat diverses actuacions policials durant les darreres hores, que inclouen diverses detencions per diferents delictes i l'atenció a un atropellament. Les intervencions s'han produït en diversos punts de la ciutat i responen a diferents tipologies delictives, des d'ordres judicials pendents fins a robatoris amb violència.

Entre les actuacions, ahir a la tarda es va detenir un home de 56 anys acusat de múltiples delictes, incloent-hi maltractament en l'àmbit familiar i detenció il·legal, després que la víctima presentés una denúncia. Aquest matí, un home de 78 anys ha estat atropellat a la rotonda de l'LL-11 amb Estudi General mentre creuava correctament amb el semàfor en verd.

Detencions per ordres judicials pendents

Ahir al migdia, els agents van procedir a la detenció d'un home de 56 anys al carrer La Parra quan, després d'identificar-lo, van comprovar que tenia una ordre de recerca i detenció vigent emesa pel Jutjat d'instrucció número 1 de Lleida. Aquesta ordre estava relacionada amb la negativa a realitzar les proves d'alcoholèmia i drogues.

De manera similar, aquesta matinada, aproximadament a les 02.20 hores, s'ha detingut un jove de 23 anys al carrer Segon Passeig de Ronda que també tenia una ordre pendent, en aquest cas del Jutjat Penal número 3 de Logronyo per un presumpte robatori amb força.

Robatori amb violència

A les 20.40 hores d'ahir, els agents van detenir un altre jove de 23 anys a l'avinguda Prat de la Riba com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència i intimidació. Les circumstàncies concretes d'aquest cas no han estat detallades en la informació facilitada.

Múltiples delictes contra la llibertat i integritat de les persones

Una de les actuacions més rellevants es va produir ahir al voltant de les 14.00 hores, amb la detenció d'un home de 56 anys acusat de diversos delictes greus: trencament de condemna, amenaces, violació de domicili, detenció il·legal, robatori amb violència i intimidació i maltractament en l'àmbit de la llar. Aquesta detenció es va efectuar després que la víctima i un testimoni presentessin una denúncia a les dependències de la Guàrdia Urbana, que va enviar una patrulla al domicili del presumpte autor.

Atropellament a la rotonda de l'LL-11

Aquest matí, a les 07.25 hores, s'ha produït l'atropellament d'un home de 78 anys en un dels passos de vianants regulats per semàfors a la rotonda de la LL-11 amb les avingudes d'Estudi General i de Miquel de Batllori. Segons les primeres indagacions, la víctima creuava correctament amb el semàfor en fase verda quan ha estat atropellada per una furgoneta que circulava per la variant LL-11. L'home ha estat traslladat a l'hospital, i els agents estan confeccionant l'atestat corresponent per determinar les circumstàncies exactes del succés.

Actuació contra el consum de drogues

Finalment, ahir es va efectuar una denúncia relacionada amb el consum i tinença de drogues a la via pública, concretament al carrer Pius XII. Els agents actuants van decomissar les substàncies trobades.