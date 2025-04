La zona d’expansió de La Bordeta penja el cartell de complet amb una nova promoció d’habitatges

Publicat per S. COSTA D. Redactor de Local Creat: Actualitzat:

La zona d’expansió de La Bordeta de Lleida, situada entre les avingudes Miquel Batllori, Flix i la carretera Albatàrrec, ha penjat el cartell de complet i ja té totes les seues parcel·les amb habitatges construïts o en procés de ser venudes. I és que en aquesta àrea, coneguda tècnicament com el SUD 33, ja només té un solar buit i serà per poc temps, ja que allà s’aixecaran 7 cases unifamiliars de protecció oficial que ja s’estan comercialitzant.

Precisament, al costat d’aquest solar s’ha presentat aquest migdia el nou bloc amb 20 habitatges, 15 de les quals seran de protecció oficial que ja estan totes venudes i que els seus propietaris entraran a viure aquest mes d’abril. Una promoció que ha fet la constructora Volumetric en col·laboració amb la Paeria i que aquest matí ha estat visitada pel seu administrador, Jordi Sans, l’alcalde, Fèlix Larrosa, i la primera tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias.

Sans ha assenyalat que aquest solar era de la Paeria i va ser comprat per Volumetric el 2007 i que els 15 pisos de protecció oficial tenien un preu de 225.000 euros, 90 metres quadrats útils a més de pàrquing i traster. Aquesta empresa ha fet des de 2001 fins 220 habitatges al SUD 33 "que ja està completa i ha quedat una zona residencial molt tranquil·la, agradable i sense baixos comercials".

El alcalde, Fèlix Larrosa, con representantes municipales y de la constructora Volumetric en la nueva promoción de pisos de la avenida de Fontanet en La Bordeta.SCD

Per la seua part, Larrosa ha donat per tancada la construcció en aquesta zona de la ciutat i ha felicitat la immobiliària "per promoure que hi hagi habitatge de protecció oficial de gran qualitat, és la línia que hem de seguir i facilitarem al màxim totes les tramitacions d’habitatge per generar noves oportunitats de viure a Lleida".

Respecte a les futures àrees d’expansió de la ciutat, Larrosa ha detallat que està la zona del SUD 20 i el SUD 19, les zones compreses entre el Secà, Pardinyes i Balàfia, a més de l'Àrea Residencial Estratégica (ARE), que són els terrenys compresos entre Cappont i La Bordeta en la que es preveu fer noves promocions i ampliar els Camps Elisis.

En aquest sentit, l’alcalde ha recordat que dilluns es van reunir amb el departament de Territori per mostrar el seu projecte per a l'ARE i va rebre l’aval del Govern. Ha afegit que "el marge esquerre serà el gran espai d’expansió residencial dels propers anys", però que també treballaran per promoure la rehabilitació de pisos, especialment en el Centre Històric, on actualment hi ha tres operacions de nova construcció en marxa.