Accepta 14 anys per calar foc a una nau amb dos dones a dins

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

Un home de 37 anys va reconèixer ahir davant de l’Audiència de Lleida que la matinada del 10 de gener del 2023 va calar foc a una nau ocupada a Pardinyes –l’antiga fàbrica Virginias– amb dos dones, una d’elles la seua parella i a la qual també va maltractar i una embarassada, a l’interior. Aquest reconeixement dels fets comportarà que el tribunal imposi a l’acusat, que està empresonat, una pena de 14 anys i 10 mesos de presó, ja que aquesta és la petició conjunta de condemna que van fer la Fiscalia, l’acusació particular i la defensa després d’assolir una conformitat. Inicialment el Ministeri Públic sol·licitava 21 anys de presó.

En el judici va declarar la mare de la que era parella de l’acusat, que va explicar que la seua filla encara pateix seqüeles tant físiques com psicològiques. La jove va ser evacuada a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona perquè va patir cremades de gravetat a la part superior del cos. Per la seua part, un infermer del CUAP del Prat de la Riba que va atendre l’acusat i la seua parella va explicar que les lesions de la dona eren greus i que, en canvi, les de l’acusat eren lleus. Va afegir que no van explicar el que havia passat però que estava clar que es tractava de ferides per un foc. Així mateix, la veïna que va trucar al 112 va relatar com va sentir que es trencaven els vidres i, al sortir al balcó pensant que es tractava d’algun acte vandàlic contra un vehicle, va veure que l’interior de la nau estava en flames i també va poder veure com va sortir l’home amb la dona i, posteriorment una altra dona i que sabia que pernoctaven a l’edifici. Un agent dels Mossos que va acudir al magatzem va dir que hi havia molt fum.

Un dels investigadors dels Mossos que va analitzar l’incendi va afirmar que es va originar a sota d’una passarel·la metàl·lica que donava a les oficines, on dormien les dones, i que, amb les flames i el fum, “era una ratera”. A més, de la condemna de presó, presumiblement també se li imposarà una ordre d’allunyament de 30 anys respecte a l’exparella i haurà d’indemnitzar-la a ella amb 110.871 euros –va patir cremades que van tardar 114 dies a curar– i amb 2.000 euros a l’altra víctima.