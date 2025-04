Borja Sémper: “Cal alleujar les càrregues fiscals”

Publicat per Marc Carbonell Lleida Creat: Actualitzat:

El portaveu estatal del PP, Borja Sémper, va instar ahir el Govern central a “alleujar la càrrega fiscal” a ciutadans i empreses. En una visita a Lleida, va afirmar que “no s’ha de prémer el cinturó als ciutadans, ho han de fer les administracions gastant d’una manera més eficient i reduint la despesa supèrflua, permetent per tant una deflactació de l’IRPF”. El dirigent popular també va demanar “fer més raonable l’impost de societats”.

Així mateix, Sémper va veure amb “normalitat” que la Fiscalia presenti un recurs al Suprem contra l’absolució de Dani Alves per agressió sexual i va tornar a demanar la dimissió de la vicepresidenta María Jesús Montero per “qüestionar la presumpció d’innocència”. Va assegurar que Govern central i PSOE intenten “desprestigiar” la judicatura i va reclamar dissoldre les Corts i convocar eleccions generals.

Preguntat sobre les últimes crítiques del president del PP català, Alejandro Fernández, que afirma que totes les direccions estatals del PP fan de “trituradores” dels líders del partit a Catalunya, Sémper va respondre que “he fet tota la meua trajectòria política al País Basc i sempre m’he sentit molt satisfet de pertànyer a un partit gran d’àmbit estatal, i és necessari fer-ho compatible amb respectar la singularitat del PP basc o català”. Va afegir que “les decisions que prengui el PP a Catalunya han de ser preses, i així són, pels nostres companys a Catalunya”.

Per la seua part, el portaveu municipal del PP, Xavi Palau, va reclamar “agilitzar la burocràcia” perquè hi hagi “silenci positiu” quan s’incompleix el termini de dos mesos per atorgar llicències urbanístiques i va anunciar una moció per “recuperar” el Barri Antic. Sémper va vaticinar que Palau “serà un magnífic alcalde de Lleida” el 2027.