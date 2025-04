Larrosa: “Facilitarem el trasllat de la presó”

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, afirma que la Paeria facilitarà “al màxim” el trasllat del Centre Penitenciari Ponent i “que surti de la trama urbana”. Val a recordar que el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, va anunciar en una entrevista a SEGRE que el seu departament ha iniciat els treballs per estudiar el trasllat de la presó. La conselleria admet que l’actual centre, a Ciutat Jardí, és obsolet i té deficiències importants. Aquest diari va publicar diumenge passat imatges on es pot veure el deplorable estat de la presó. Per la seua part, els sindicats denuncien que “cau a trossos”. En aquest sentit, Larrosa remarca que “l’ajuntament sempre està al costat dels treballadors de la presó. El nostre grup, tant des de l’oposició com ara des del govern, ha demanat decisions contundents per al seu trasllat perquè suposa fer un nou edifici que compleixi amb totes les garanties, amb tots els recursos. Hem d’avançar en equipaments que afavoreixin la reinserció social”.

L’alcalde va reiterar “el nostre compromís absolut amb els empleats del centre, ells ho saben perquè els ho hem traslladat, i cal recordar que he demanat diverses vegades sense èxit poder visitar la presó i ha estat ara amb el Govern del president Illa que se m’ha ofert una visita per poder valorar de primera mà la situació en què es troba”. Per tot això, insisteix que “en qualsevol cas el full de ruta és inajornable i, com ha dit el Govern, el trasllat del centre està sent objecte d’estudi. Nosaltres facilitarem al màxim el trasllat i que surti de la trama urbana de Lleida”.

La Paeria prepara un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, que contemplarà ja els usos futurs de l’espai que ara ocupa la presó, uns 30.000 metres quadrats.