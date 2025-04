Tallers a la UdL per celebrar el Dia Mundial del Treball Social

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Prop de 180 alumnes del grau de Treball Social de la Universitat de Lleida (UdL), docents i professionals del sector van participar ahir en la commemoració del Dia Mundial del Treball Social. Sota el lema Construint respostes: projectes per transformar la realitat, la jornada va donar a conèixer iniciatives d’entitats i associacions del territori que aborden diferents problemàtiques d’aquest àmbit. Per a això, especialistes van impartir tallers teòrics i pràctics sobre educació parental, sensellarisme, eutanàsia, salut mental, accés a l’habitatge i el suport a persones amb discapacitat. “Es tracta de retratar la realitat dels treballadors socials en diferents contextos i que siguin elements inspiradors per a altres professionals i futurs treballadors socials d’una manera més dinàmica i participativa”, va explicar l’organització, compartida entre el Col·legi de Treball Social, la facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social i l’associació Àgorats. En la inuguración va participar la companyia de teatre inclusiu i intervenció social de La Màxima.