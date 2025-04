Veïns dels Mangraners critiquen la taxa de la brossa

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Uns 60 veïns dels Mangraners van acudir ahir a la reunió sobre la nova taxa d’escombraries al centre cívic del barri. La tinenta d’alcalde Carme Valls va presidir una trobada marcada per l’enuig de veïns. “Hem preguntat per què la pujada no ha estat progressiva”, va explicar la líder veïnal, Pilar Sánchez. Va afegir que “entenem que s’hagi de pujar i equiparar a tota la ciutat, però un pis dels Mangraners té menys valor cadastral que en altres barris”, i va detallar que una quinzena de veïns van marxar molestos després de mitja hora de reunió.

Mentrestant, el grup de Vox va fer una crida a les associacions de veïns perquè es mobilitzin contra la nova taxa.

Així mateix, la Paeria va ampliar fins al 28 d’abril el termini per presentar ofertes al contracte de neteja viària i recollida de residus al demanar-ho una empresa.