Més d’un mes d’espera per fer l’examen teòric de conduir a Lleida

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

Els aspirants a treure’s el carnet de conduir a Lleida han d’esperar més d’un mes per poder fer l’examen teòric. A començaments d’any va arribar a ser d’uns dos mesos després d’augmentar progressivament la demanda el 2024. Per reduir la llista d’espera, Trànsit i les autoescoles han posat en marxa un pla de xoc que gairebé duplica les proves.

La Prefectura Provincial de Trànsit i les autoescoles lleidatanes estan desenvolupant un pla de xoc per reduir el temps d’espera per poder fer l’examen teòric del carnet de conduir, que a començaments d’aquest any va arribar a superar els dos mesos, en una situació que no s’havia donat en els últims anys. Va ser després que el 2024 es registrés un progressiu increment de la demanda d’exàmens teòrics i del temps d’espera per poder portar-los a terme, la qual cosa va portar la Prefectura de Trànsit al compromís d’augmentar l’oferta de les proves teòriques. Concretament, s’ha passat dels 270 exàmens a la setmana al gener a 360 de setmanals del febrer, març i abril, als quals cal afegir les 420 proves, extres programades per a finals d’aquest mes, van informar des de la subdelegació de Govern. D’aquesta forma, al gener se citava a examen teòric en un termini de 45 dies hàbils i aquesta setmana era de 24 dies hàbils i s’espera que disminuirà al llarg de les properes setmanes amb més oferta de proves.

“L’any passat ho vam sol·licitar per activa i per passiva al veure que s’incrementava notablement el temps d’espera”, explica Raquel Castro, presidenta de l’Associació Provincial d’Autoescoles de Lleida.

Per la seua part, els centres de formació es van comprometre a prendre mesures i que acudissin a examen aquells alumnes que estan preparats per a la prova. Des de les autoescoles afirmen que és complicat gestionar-ho, ja que els alumnes que suspenen al tardar uns dos mesos a poder fer els exàmens tendeixen a baixar en la preparació. Pel que fa a l’espera, Castro va dir que “ja programem exàmens per a mitjans de maig”. Aquest any, entre els mesos de gener a març es van fer 2.985 exàmens de teòrica comuna –uns 500 més que en el mateix període de l’any anterior– a Lleida, dels quals 1.209 van ser aprovats i 1.776 de suspesos, segons les dades facilitades a aquest diari. És a dir, només hi va haver un 40,5% d’aptes, dos punts menys que l’any passat. El 2024 es van fer 12.336 exàmens d’aquest tipus, 1.215 més que l’any anterior, i del total van provar 5.263 i van suspendre 7.073. És a dir, una mitjana del 42% d’aprovats, inferior a l’estatal, que es va situar en el 50,7%, i a la mitjana de Ponent del 2023, quan es va arribar al 45,1% d’aprovats. El percentatge d’aquest any a les comarques lleidatanes situa la demarcació amb el número d’aptes de teòrica comuna més baix a nivell estatal, deixant de banda algunes illes, Ceuta i Melilla.

Una nova norma permetrà tenir carnet de cotxe als 17 anys

La Unió Europea va acordar la setmana passada rebaixar l’edat per poder conduir als 17 anys. Concretament, el Consell i el Parlament Europeu van pactar que els joves d’aquesta edat puguin conduir turismes i camions si van acompanyats d’un adult “amb experiència”. Tanmateix, un dia després, el director de la Direcció General de Trànsit (DGT), Pere Navarro, va descartar que hi pugui haver conductors de camió –sí de cotxe– a partir dels 17 anys. Va assegurar que “no tindrem conductors de camions de 17 anys. Aquí hi ha conductors professionals perquè hi ha acords amb Sud-amèrica i, per tant, no és necessari aplicar aquesta part de la directiva”. Va explicar que són partidaris del model francès, que consisteix a aprovar un permís teòric als 17 i fer un mínim obligatori de classes pràctiques en l’autoescola. Així, es preveu que una vegada s’aprovi la nova normativa, joves de 17 anys puguin conduir acompanyats d’un adult que tingui permís B amb 5 anys d’antiguitat i que disposi de tots els punts. En el mateix sentit es va expressar el lleidatà Raül Viladrich, president de la Federació d’Autoescoles de Catalunya, que va reclamar que hi hagi una formació pràctica mínima.