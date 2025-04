Miki Núñez, Sexenni i Buhos actuaran a la Festa Major de Lleida del 9 al 12 de maig

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

La Festa Major de Lleida torna a omplir d'activitats la capital del Segrià del 9 al 12 de maig amb una programació que combina tradició i modernitat. Entre les actuacions més destacades hi haurà la presentació del nou disc de la banda lleidatana Sexenni, que compartirà cartell amb artistes de renom com Miki Núñez i Buhos durant la revetlla del 10 de maig. Aquesta és una de les principals novetats anunciades aquest dilluns pel regidor de Festes, Xavi Blanco, qui també ha presentat el cartell oficial d'enguany, obra de l'il·lustrador local Oriol Caminal.

Els organitzadors han distribuït les activitats en tres espais principals: l'entorn de la plaça Sant Joan i la plaça Paeria, la plaça Ricard Viñes i els Camps Elisis, que esdevindran novament el centre neuràlgic de les revetlles. Una de les novetats més significatives d'aquesta edició serà el trasllat de la tradicional Batalla de Flors al carrer Doctora Castells, al barri de Cappont, com a solució davant les obres que s'estan realitzant a la rambla de Ferran. A més, la Paeria tornarà a implementar un servei nocturn d'autobús gratuït per facilitar la mobilitat dels assistents durant les jornades festives.

Els Camps Elisis: epicentre musical de la festa

Els Camps Elisis es convertiran en el veritable cor de la festa nocturna amb un dispositiu que contempla quatre escenaris diferents per acollir una àmplia oferta musical. L'escenari principal serà el punt on actuaran els caps de cartell de les revetlles dels dies 10 i 11 de maig, amb noms destacats com Sexenni, Miki Núñez i Buhos. Aquesta distribució es complementarà amb un escenari ubicat en un pavelló, un altre de caràcter mòbil destinat a orquestres i un emplaçat a la glorieta, que oferirà un aparador per als grups locals i les propostes d'entitats de cultura popular.

La programació musical representa un dels principals atractius de la Festa Major lleidatana, combinant artistes de projecció nacional amb talents locals. Especialment significativa serà l'actuació de Sexenni que presentarà el seu darrer treball.

Tradició i cultura popular a les places cèntriques

La plaça Sant Joan acollirà un escenari cobert on es desenvoluparan nombroses activitats de caràcter tradicional, consolidant-se com l'espai de referència per a la cultura popular durant la festa. Entre les propostes programades destaquen l'actuació de les cases regionals, el concert de Festa Major de la Banda Municipal, el festival i les actuacions d'esbarts, les havaneres i el ball de Festa Major.

Per la seva banda, la plaça de la Paeria continuarà sent l'espai reservat per a algunes de les manifestacions més arrelades de la cultura tradicional catalana, com les sardanes, la diada castellera i diversos actes vinculats al seguici festiu, incloent-hi la sortida del seguici, el seguici del pregó, les matinals, la processó i la trobada gegantera. Complementàriament, la plaça Ricard Viñes es dedicarà a mostres de folklore divers amb l'actuació prevista d'un grup folklòric gallec i del Centro Extremeño de Lleida.

Un cartell que reflecteix la diversitat festiva

El cartell de la Festa Major de Lleida 2024 porta la signatura de l'il·lustrador lleidatà Oriol Caminal, qui ha creat una composició circular que recorda un rellotge i representa la gran varietat d'actes que es poden gaudir durant un dia de festa. L'obra posa especial èmfasi en els elements de cultura popular i, de manera destacada, en el Marraco, la figura mítica i emblema de les celebracions lleidatanes.

Transport públic per garantir la mobilitat nocturna

Amb l'objectiu de facilitar els desplaçaments durant les nits de festa i promoure alternatives segures de transport, la Paeria ha decidit mantenir el servei gratuït d'autobús nocturn que ja va funcionar en edicions anteriors. Concretament, s'habilitarà un servei especial de la línia L7 (Costa Mangraners-Secà de Sant Pere), que funcionarà de les 22.00 a les 5.30 hores amb freqüència de pas cada mitja hora.

Aquest servei està especialment dissenyat per oferir una cobertura àmplia que inclogui una parada propera als Camps Elisis, facilitant així l'accés als concerts de les revetlles. La mesura s'emmarca dins les polítiques municipals per promoure la mobilitat sostenible i segura durant els esdeveniments festius de gran afluència.