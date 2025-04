Gir de 180 graus: la Paeria de Lleida renuncia ara a ubicar l’alberg d’estiu a l’antic hotel de l’estació de trens

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El govern de la Paeria de Lleida ha descartat finalment utilitzar l’antic hotel de l’estació de trens , propietat de l’empresa pública Adif, per allotjar les persones que busquen feina en la fruita durant l’estiu, fent marxa enrere en l’establert pel seu pla d’inclusió.

Després que Adif anunciés divendres passat que havia tancat un acord amb l’ajuntament per convertir l’equipament en un alberg temporal i que el govern municipal confirmés que tenia la previsió que entrés en servei aquest mateix estiu, com va informar aquest diari, la tinenta d’alcalde Cristina Morón va explicar ahir al programa A diari de Lleida TV que “l’alcalde ha paralitzat avui (per ahir) les negociacions” perquè “s’han incorporat unes condicions que no garantien l’estabilitat del servei ni que poguéssim donar-li continuat durant tot l’estiu”.

Així, l’edil va confirmar que l’alberg d’estiu es mantindrà un any més al pavelló 3 de Fira de Lleida, on “ja estava contemplat oferir el servei d’assessorament i d’atenció de l’oficina única”, va afegir.

L’alcalde, Fèlix Larrosa, va atribuir la decisió a “desavinences” amb Adif sobre les condicions d’ús. Va afirmar que “volíem un equipament hoteler per acollir amb més dignitat les persones, però ens ho han de posar fàcil i no ha estat el cas”.

Sobre això, va explicar que “se’ns ha fet arribar un cert recel” i va detallar que es podria haver ordenat desallotjar l’equipament amb només un preavís de 15 dies, així com que el projecte havia d’estar avalat per tècnics i visat, “la qual cosa ja comporta un termini mínim d’un mes”. També va indicar que algun grup municipal ha plantejat oferir el servei d’acollida d’estiu a l’escola Cervantes del Barri Antic, que ja va ser la seu del pla iglú, i m’he negat, tota la ciutat és d’acollida i volem dotar-la d’equipaments”, va afegir.

També va puntualitzar que “l’acord amb Adif no estava tancat perquè no l’havien firmat” i va valorar que “en cap moment no crec que hi hagi hagut mala intenció, però estem en converses des de l’octubre del 2023. Si no tinc seguretat, no puc donar el servei amb plenitud i tinc persones que em demanen rectificar, el servei estarà funcionant l’1 de juny a la Fira”, va concloure.

Crítiques de veïns i oposició

L’anunci de l’acord que Paeria i Adif van assolir la setmana passada va causar nombroses crítiques de veïns a les xarxes socials, contraris a destinar un dels llocs d’entrada a la ciutat per a aquesta finalitat.

La notícia també va causar controvèrsia entre els grups de l’oposició. El portaveu municipal del PP, Xavi Palau, va valorar que “afortunadament, la Paeria ha fet cas del prec que vaig fer divendres en un vídeo en el qual demanava que rectifiqués i que escoltés la ciutadania, l’alcalde ha demostrat que té sentit de ciutat”.

D’altra banda, l’edil d’ERC Xavi Estrada va afirmar –també a A diari– que “la improvisació del govern municipal és brutal, en les dates que estem hi ha poques opcions més enllà de tornar a la Fira o d’utilitzar el col·legi Cervantes, sobredimensionant encara més el Centre Històric”.

Així mateix, el grup de Junts va indicar que “pensem que l’hotel de l’estació no és la millor solució per acollir les persones sense papers” i que “és responsabilitat de l’Estat resoldre aquest conflicte laboral”. També presents en la tertúlia de Lleida TV, la portaveu municipal de Vox, Gloria Rico, va destacar que “les associacions veïnals s’han oposat” i va exigir a la Paeria “que expliqui bé què es farà”.

Per la seua banda, l’edil del Comú, Laura Bergés, va recriminar que “hi havia equipaments previstos [amb referència a l’alberg de Pardinyes] que ara podrien estar funcionant i vosaltres [dirigint-se a Morón] ho vau frenar”.