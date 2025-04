L’alberg a l’estació de tren de Lleida, per a aquest estiu i temporal: “evitarem un impacte negatiu”

L’alberg d’estiu a l’hotel de l’estació de trens serà temporal i obrirà aquest mateix estiu. Així ho va assegurar ahir el govern municipal després que aquest diari informés que havia arribat a un acord amb Adif per utilitzar aquest espai, que tindrà 100 places i serà per allotjar persones que no tenen contracte per treballar a la campanya de la fruita.

El tinent d’alcalde d’Acció Social, Carlos Enjuanes, va assenyalar sobre això que “la previsió és que aquest mateix estiu es pugui utilitzar” l’equipament, que va remarcar que serà “temporal i excepcional” i que “pretén millorar la dignitat” de les persones amb necessitats d’allotjament.

En aquest sentit, Enjuanes va recordar que l’hotel ja es va utilitzar durant la pandèmia de la covid per a aquest mateixa finalitat” i va indicar que les persones temporeres que tenen contracte podran ser allotjades en pisos municipals i al Centre d’Atenció per a Temporers una vegada estigui enllestit, que no serà per a aquesta campanya d’estiu.

Paral·lelament, el tinent d’alcalde va assegurar que es preveu “un pla de mesures per assegurar que tot es desenvolupi sense incidents i sense provocar cap impacte negatiu en l’entorn” de l’estació i que destinaran els recursos personals i tècnics necessaris “perquè funcioni amb normalitat i de manera ordenada”. “A més, es treballa perquè la col·laboració entre administracions faciliti l’atenció de les persones que arriben durant la campanya agrària”, va afegir.

Enjuanes va recordar que l’alberg d’hivern habilitat a l’antic col·legi Cervantes “ha funcionat sense generar incidents i aglomeracions” i que el seu objectiu és donar a aquests col·lectius “un recurs digne d’acollida que atengui les seues necessitats”. Va afegir que, a més d’atendre’ls, l’objectiu és “reinserir-los socialment i laboralment”.

Els veïns del barri ho rebutgen i el PP ho veu “un despropòsit”

La presidenta de l’associació de veïns del Noguerola, Maria Àngels Revés, va reconèixer que l’anunci de l’acord entre la Paeria i Adif per utilitzar com a alberg l’hotel de l’estació no ha provat bé al barri. “Que estigui en un lloc d’entrada de la ciutat com és l’estació de trens i la de busos no sembla la millor decisió, ja tenim prou equipaments socials”, va dir Revés.

Va assenyalar que “un tema tan important hauria de repartir-se per tots els barris” i va recordar que a Pardinyes “anaven a fer l’alberg i al final es van fer enrere”. Va afegir que “sembla que en alguns barris sí que poden posar segons quins equipaments i en d’altres no” i que el seu “té carències i un excés d’alguns serveis que podrien degradar la zona”.

Per la seua part, el cap de l’oposició i el PP, Xavi Palau, va demanar al govern “com a ciutadà” que rectifiqui aquesta decisió. “És un despropòsit majúscul que ens condemna a una degradació urbana”, va dir Palau, que va afegir que “cap ciutat d’Europa no posa un alberg dins de l’estació de trens”. Vox també va expressar el seu rebuig.