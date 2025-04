La Paeria deixarà anar falcons a la ciutat per controlar la plaga de tudons

Deixar anar falcons per la ciutat per controlar la població de tudons. Aquesta és la prova de xoc que portarà a terme l’ajuntament en els propers mesos per fer front a la proliferació d’aquestes aus, que s’han convertit en una plaga que juntament amb els coloms assola barris com Ciutat Jardí, Cappont, Noguerola, Pardinyes, Balàfia o la Zona Alta. Així ho va anunciar ahir el govern municipal a la reunió que va mantenir amb els presidents de les associacions de veïns a la Llotja per detallar-los el pla de manteniment de la via pública, el pressupost de la qual augmenta en 1,6 milions aquest any. La tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, va dir que la idea és alliberar aquestes aus rapinyaires a l’entorn de l’Arnau de Vilanova, la Zona Alta i en un altre lloc per determinar.

Els tudons, una espècie del colom que fa els nius principalment en arbres, són una queixa recurrent de les associacions de veïns, ja que els seus excrements fan malbé, degraden i corroeixen des de bancs i fonts fins a fanals, semàfors i parcs infantils. Precisament, Iglesias va recordar que “quan vam fer la campanya de neteja de barris a Cappont hi havia operaris de brigada netejant mobiliari i parcs infantils i l’endemà estaven bruts pels excrements d’ocells, i a la rambla Ferran també ens ha passat amb els nous bancs i papereres”. És per això que han decidit utilitzar falcons per controlar-ne la població, com ja es fa en instal·lacions com, per exemple, l’aeroport d’Alguaire, que compten amb una dotzena d’aquests rapinyaires per evitar que els avions col·lideixin amb ocells en els aterratges i enlairaments. Així mateix, municipis com Benavent del Segrià i Binèfar també les utilitzen perquè els coloms emigrin.

Paral·lelament, Iglesias va informar que l’alliberament de falcons es complementarà amb un control “arbre per arbre per identificar els nius de tudons i treure’n les cries”.

Pel que fa als coloms comuns, que no nien en arbres sinó que ho fan en terrats i l’interior d’edificis abandonats, la tinenta d’alcalde va dir que la població “està més controlada i es poden capturar amb gàbies”.

L’app Appunta va rebre 6.528 avisos el 2024

La Paeria va presentar ahir als dirigents veïnals el programa de manteniment de la ciutat, que se centrarà en actuacions quotidianes, els programes de neteja Barri a Barri i el pla d’inversions per, en total, destinar 44 milions al manteniment de carrers aquest any. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va detallar que cada dia hi ha 400 persones treballant en el manteniment de la ciutat i que el 2024 van rebre 10.160 incidències a la via pública i en van resoldre el 71%. Va afegir que l’aplicació Appunta ha passat de rebre 500 incidències ciutadanes quan es va estrenar el 2017 a les 6.528 de l’any passat.