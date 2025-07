Aprofiten les estructures de 6 edificis inacabats per construir 92 pisos a Lleida

Publicat per redacció Creat: Actualitzat:

El sector immobiliari de Lleida està experimentant una recuperació que permet reprendre gradualment les obres d'edificis inacabats en diferents zones de la ciutat. Actualment, s'estan desenvolupant projectes per finalitzar sis estructures que representen un total de 92 habitatges de renda lliure, segons la Paeria.

La comissió de seguiment de l'Estratègia de l'Habitatge de l'ajuntament ha avaluat l'estat d'aquests immobles que van quedar paralitzats arran de la crisi econòmica. Entre 2013 i 2015, els tècnics municipals van identificar fins a 15 estructures incompletes en diversos estadis de construcció, de les quals cinc ja s'han finalitzat en els darrers anys, aportant 87 nous habitatges als barris del Secà de Sant Pere, Pardinyes i la zona de Rambla Ferran-Estació.

De les sis promocions actualment actives, dues ja estan en fase d'obra (51 habitatges), dues més es troben tramitant llicència (9 habitatges) i les altres dos estan en fase de redacció de projecte (32 habitatges). Aquesta dinàmica positiva deixa només quatre estructures encara pendents de qualsevol intervenció, que corresponen a 42 habitatges i un edifici d'ús industrial.

"Les polítiques d'habitatge no només han de consistir a planificar nou sòl per construir, no només vol dir rehabilitar habitatge existent, sinó també aprofitar aquelles estructures que van quedar a mig camí ja fa uns quants anys", ha manifestat l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.

L'Ajuntament ha anunciat que impulsarà gestions per activar també aquests darrers edificis pendents "incentivant als propietaris perquè facilitin la finalització d'obra per tenir nous habitatges i desapareguin aquestes estructures fantasma de la ciutat", segons ha afegit l'alcalde lleidatà.