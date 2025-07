Cau una banda especialitzada en robatoris en pisos de Lleida

Publicat per redacció Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dimarts a Lleida un home de 42 anys com a presumpte autor de quatre robatoris amb força a interior de domicili a la ciutat. Segons la policia catalana, la detenció és resultat d’una investigació iniciada el passat mes de gener després de la denúncia de diversos robatoris amb força comesos en pisos de la capital del Segrià.

Els investigadors van constatar que en aquests robatoris seguien uns patrons d’execució molt similars, fet que va fer sospitar que eren perpetrats per un grup organitzat. Les gestions dels agents de la Unitat d’Investigació de l’ABP del Segrià van constatar que aquest grup estava format per tres persones que operaven de manera organitzada i continuada en el temps.

Modus operandi

Els lladres primer comprovaven l'absència de les persones que viuen en els domicilis mitjançant la col·locació de marcadors i, un cop tenien constància que estaven buits, accedien a les comunitats de propietaris mitjançant la tècnica de la radiografia. Posteriorment, forçaven els panys de les portes dels pisos amb la modalitat coneguda com bec de lloro.

Un cop a l’interior, s’emportaven joies, diners en efectiu i articles electrònics de valor i fàcils de transportar que venien en establiments de compra d’objectes de segona mà.

Diverses eines que utilitzaven els detinguts per entrar als immobles.Mossos d'Esquadra

Els Mossos van detenir el passat dimarts al carrer Serra de Prades un dels presumptes membres de l’organització, al qual se l’acusa la presumpta autoria de quatre robatoris amb força a interior de domicilis de Lleida, comesos els passats mesos de gener i febrer als carrers passatge de Pompeu, avinguda Balmes, carrer Joana Raspall i carrer Lluís Roca.

El segon membre del grup va ser detingut el passat mes de març per un robatori amb força a Barcelona i resta ingressat al Centre Penitenciari de Brians.

La investigació continua oberta per detenir al tercer membre del grup, que està plenament identificat, segons els Mossos, i per esbrinar si els detinguts estan implicats en altres robatoris. El detingut, que té antecedents per delictes contra el patrimoni, passarà properament a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.