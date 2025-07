El preu del menjador escolar pujarà un 4% el pròxim curs

El preu del menjador escolar passarà el pròxim curs 2025-2026 dels 7,25 euros diaris actuals als 7,54 per a l’alumnat fix, el que suposa un increment del 4%, i dels 7,98 a un màxim de 8,29 euros per als quals es queden a menjar en el centre de forma esporàdica. Així ho indica la resolució de la conselleria d’Educació publicada el dimecres al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), que fixa el preu màxim de la prestació del servei de menjador dels centres de titularitat del departament.

Els preus de 7,54 i 8,29 euros per alumne al dia són per a aquells centres que tenen un espai de migdia amb una durada màxima de dos hores i mitja total. Així mateix, en els que és d’un màxim de dos hores, el preu puja de 6,87 euros a 7,13 per a alumnat fix, mentre que el de l’esporàdic no podrà excedir dels 7,85 euros per alumne al dia, mentre que el preu actual és 7,56.

La Generalitat remarca que el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador comprèn, a més del menjar, l’atenció directa a l’alumnat des que acaben les classes del matí fins que comencen les de la tarda.

El departament considera comensal esporàdic aquell que fa ús del servei menys de tres dies a la setmana, o de dos en el cas de l’alumnat d’educació Secundària, i sempre que, en ambdós casos, el comensal no sigui beneficiari d’una ajuda de menjador.

Fonts d’Educació defensen que l’augment del 4% és inferior al dels dos anteriors cursos, quan van ser increments del 4,92% i el 5,66%, i l’ha atribuït a l’increment de preus i a l’augment retributiu del personal d’acollida i menjador que fa necessari "ajustar" el preu.

Segons dades del departament, en el que va de curs s’han destinat 210 milions d’euros en 196.965 ajuts de menjador a tot Catalunya, de les quals 122.000 són del 100% i la resta del 70%, en una partida que han recordat que és oberta.

El departament assegura que es tracta d’un sector estratègic que garanteix equitat, alimentació saludable i afavoreix la convivència entre alumnes, per la qual cosa és necessari un servei "de màxima qualitat".