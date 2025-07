El sender de Riu Ebre, ja amb arbustos i bancs

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Les obres per convertir en una ronda verda el carrer Riu Ebre entre l’avinguda València i Doctora Castells estan bastant avançades i el sender que el travessarà ja està gairebé complet en alguns dels seus punts, com es pot veure a la imatge.

La reforma d’aquesta via va començar la tardor passada i la previsió del govern municipal és que estigui a punt entre finals de maig i principis de juny.

En aquest sender verd, que es guanya a costa de reduir aparcaments i reduir carrils de circulació, es plantaran fins a 48 nous arbres de 14 espècies diferents, alguns dels quals ja estan col·locats, així com part del mobiliari com per exemple bancs de pedra i de fusta.

Així mateix, a l’encreuament entre Riu Ebre i Doctora Castells s’habilitarà una gran plaça. Aquesta reforma es fa alhora que la de Doctor Fleming, que també passarà a ser una rambla verda.