Acusat d’intentar matar un company del geriàtric a Lleida apunyalant-lo a la cara i al coll quan mirava la tele

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida

La Fiscalia sol·licita una condemna de cinc anys d’internament psiquiàtric per a un home d’uns 70 anys acusat d’intentar assassinar un company, d’una edat similar, d’una residència de Lleida a qui suposadament va atacar amb un ganivet i li va produir fins a catorze talls, diversos de les quals a prop del coll. El Ministeri Públic acusa l’home d’un delicte de temptativa d’assassinat i està previst que el judici se celebri el 24 d’abril a l’Audiència de Lleida. El cas va ser investigat pel jutjat d’Instrucció número 1 de Lleida.

Els fets van tenir lloc el gener de l’any passat en un centre residencial de la capital del Segrià quan, segons el Ministeri Públic, la víctima estava mirant la tele i l’acusat presumptament va agafar un ganivet i “amb ànim d’arrabassar-li la vida” el va atacar. Li va fer un total de 14 punxades i talls al coll, la mandíbula i la galta mentre forcejaven. La víctima va necessitar quatre punts de sutura i “va patir risc vital”, segons la Fiscalia.

Per tot plegat, considera que l’acusat és autor d’un delicte d’assassinat en grau de temptativa, per la qual cosa sol·licita una condemna de cinc anys de presó que sigui substituïda per cinc anys d’internament psiquiàtric al considerar que se li ha d’aplicar l’eximent incompleta de trastorn mental. També sol·licita una indemnització de 450 euros.

Val a recordar que el gener del 2008 hi va haver un assassinat consumat al centre Nadal Meroles. Un usuari va matar amb una destral el seu company d’habitació (tetraplègic de 84 anys). L’autor confés, que llavors tenia 67 anys, va ser condemnat a 25 anys de presó, 20 pel crim i a uns altres cinc per un delicte de lesions al considerar que l’abril del 2007 va lesionar amb unes tisores al coll una altra resident del centre que estava en coma. El condemnat va morir poc després a la presó. L’assassí va explicar que ho va fer per “venjar-se de la direcció del centre” perquè hores abans li havia comunicat que l’endemà seria traslladat a un hospital.