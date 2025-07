Apunyala un home a la plaça dels Pagesos de Lleida i fuig

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

Un home va resultar ferit aquest dijous a la nit al patir una agressió per arma blanca a la plaça dels Pagesos de Lleida, segons ha pogut saber aquest diari. L’agressió es va produir cap a les 22.00 hores quan, per causes que no han transcendit, hi va haver un aldarull entre dos persones als voltants de les places dels Pagesos i del Parxís –al passeig de Ronda– i una d’elles, un jove de 20 anys, va treure una arma blanca i va atacar la víctima, que va resultar ferida a l’esquena, un braç i una cama. L’agressor va fugir, tot i que va ser detingut poc després pels Mossos d'Esquadra al carrer Venus.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va atendre in situ el ferit i, posteriorment, estava previst que fos evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova. Els Mossos d’Esquadra s’han fet càrrec de la investigació.

Val a recordar que el dimecres de la setmana passada els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida van detenir de matinada un home de 26 anys acusat d’atacar amb un ganivet un company de pis al barri de Cappont. Va ocórrer en un habitatge de l’avinguda València. L’arrestat va quedar en llibertat amb càrrecs.