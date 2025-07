El preu del menjador escolar pujarà un 4%, fins a 7,54 €/dia per alumne

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El preu del menjador escolar passarà el curs vinent 2025-2026 dels 7,25 euros diaris actuals als 7,54 per a l’alumnat fix, la qual cosa suposa un increment del 4%, i dels 7,98 a un màxim de 8,29 euros per als que es queden a dinar al centre de forma esporàdica (menys de tres dies a la setmana). Així ho indica la resolució de la conselleria d’Educació publicada dimecres al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, que fixa el preu màxim de la prestació del servei de menjador dels centres de titularitat del departament.Aquests preus són els dels centres amb un espai de migdia amb una durada màxima de dos hores i mitja total. En els que és d’un màxim de dos hores, el preu puja de 6,87 euros a 7,13 per a alumnat fix, mentre que el de l’esporàdic no podrà excedir dels 7,85 euros per alumne al dia, mentre que el preu actual és 7,56.

La Generalitat remarca que el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador comprèn, a més del menjar, l’atenció directa a l’alumnat des que acaben les classes del matí fins que comencen les de la tarda. La consellera d’Educació, Esther Niubó, atribueix la pujada a l’increment de l’IPC i a la millora del conveni laboral del sector.

Així mateix, fonts d’Educació defensen que l’augment del 4 per cent és inferior al dels dos anteriors cursos, quan van ser del 4,92% i el 5,66%. Niubó també recorda que concedeixen beques de menjador. Segons dades del departament, en el que va de curs s’han destinat 210 milions d’euros en 196.965 ajuts a tot Catalunya, dels quals 122.000 són del 100% i la resta del 70%, en una partida que han recordat que és oberta.

La directora de l’aFFaC (Associacions de Famílies Federades d’Alumnes de Catalunya), Lidón Gasull, entén que la pujada serveixi per millorar les condicions del sector, però no veu “de rebut que tot l’augment recaigui sobre l’economia de les famílies”. “Per això demanem un canvi de model en la gestió dels menjadors escolars. No podem continuar mantenint el benefici econòmic de les empreses perquè així any rere any s’encareix, i és un servei imprescindible per mantenir l’equitat als centres educatius”.

D’altra banda, Gasull també va criticar de nou el val escolar de 60 euros per als alumnes de Primària i ESO. Considera que serveix més per fomentar les vendes als establiments que per rebaixar el cost de la tornada al col·legi de les famílies.

Inici de les classes el 8 de setembre a Infantil, Primària i ESO

La consellera d’Educació, Esther Niubó, va ratificar ahir que el curs vinent començarà el dilluns 8 de setembre a Infantil, Primària, ESO i FP bàsica i així ho va traslladar a la Junta Permanent de Direccions i a la Mesa Sectorial Sindical d’Educació. “És una data equilibrada, que garanteix aquesta estabilitat amb el calendari que tenim en aquests moments, permet una bona preparació per part del conjunt de claustres, l’acollida del professorat novell i a més a més garanteix també la conciliació de les famílies”, va argumentar.

Així mateix, va respondre a les crítiques dels sindicats, que preferien començar després de la Diada, dient que la data del 8 de setembre compta amb el dictamen favorable del Consell d’Educació, on estan representats. Les classes a Batxillerat i FP començaran el 12 de setembre, el 15 els estudis artístics i esportius i el 22 les Escoles Oficials d’Idiomes i les d’adults. A més, Niubó va anunciar que avançaran els nomenaments de docents perquè els centres tinguin prou temps per conèixer les plantilles i preparar el curs. En aquest sentit, l’aFFaC va dir que veu positiu “estabilitzar la data d’inici del curs” sempre que es garanteixi que tots els mestres estiguin als centres abans que comenci.