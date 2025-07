La Universitat de Lleida lidera un projecte per crear cobertes amb vegetació en edificis

La Universitat de Lleida (UdL) lidera una investigació amb fons europeus per impulsar ciutats més verdes amb la integració de vegetació en edificis, en cobertes o en façanes, ja que contribueixen a millorar l’aïllament tèrmic i acústic, a reduir l’efecte illa de calor i a absorbir CO2, entre altres beneficis ambientals. Es tracta del projecte BIG4LIFE, amb un pressupost d’1,8 milions, que estudia l’impacte d’aquests elements en dos edificis de Lleida (l’H3 del parc Agrobiotech de Gardeny i l’escola bressol Ronda-La Mercè), un del Prat de Llobregat i cinc de Barcelona.

En el projecte, que va començar el 2023 i es prolongarà fins al 2026, participen vuit entitats europees, entre les quals universitats i empreses especialitzades d’Espanya, Itàlia, Països Baixos i Grècia. L’objectiu és garantir la sostenibilitat i viabilitat econòmica d’aquests sistemes.

Precisament, l’activitat Breakfast4Inno que organitzen cada mes Agrotecnio i el parc Agrobiotech es va centrar ahir en les cobertes verdes. Gabriel Pérez Luque, investigador del grup Innovative Technologies for Sustainability de la UdL que lidera la investigació, va detallar que “aquests elements poden comportar un estalvi en la refrigeració dels edificis d’entre un 30 i un 60 per cent”, però va alertar que encara queden reptes pendents com “el manteniment”.

Laura Herrera, del mateix grup, va remarcar que volen “millorar l’estalvi energètic i la biodiversitat”. Així mateix, Toni Amich, director comercial de l’empresa Sempergreen, que també participa en el projecte, va apuntar que “si les administracions apostessin per aquestes polítiques el mercat privat hi aniria darrere”, opinió que va compartir el president del Col·legi d’Arquitectes, Lluís de la Fuente.

Per la seua banda, Pérez va anunciar que està previst que el 2026 Lleida i Barcelona acullin el Congrés Internacional d’Infraestructura Verda.