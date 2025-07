Educació manté fusionar les ciències a Batxillerat i els professors es rebel·len

La Plataforma Ciències en Perill assegura que Educació va comunicar ahir que tira endavant la modificació del currículum de Batxillerat el pròxim curs amb la fusió de les assignatures de ciències, malgrat l’oposició “de la comunitat educativa i científica”, per la qual cosa fa una crida als docents que no corregeixin les proves d’accés a la selectivitat (PAU) d’aquestes matèries, com a “mesura de pressió” per exigir que faci marxa enrere. “Si no rectifica, no es podrà garantir la normalitat de les proves en les matèries científiques”, van subratllar des de la plataforma, que compta amb l’adhesió d’una desena de centres educatius i d’associacions de famílies d’alumnes de Lleida.

La proposta d’Educació comporta fusionar d’una banda les assignatures de física i química i de l’altra, les de biologia, geologia i ciències ambientals. Aquesta unió suposa també una reducció de les hores lectives ja que ara s’imparteixen tres hores setmanals de cada una i passaran a ser quatre entre les dos.

Una portaveu dels docents va remarcar que fa tres anys cada una tenia quatre hores, de forma que abans en sumaven 16 entre totes les matèries i ara passaran a ser 8. Va destacar que aquest canvi curricular perjudicarà no només l’alumnat a curt termini sinó la mateixa ciència en el futur i va lamentar la posició “immobilista” d’Educació, com van fer els sindicats USTEC-STes i Aspepc.

Va assenyalar que fins al moment han intentat argumentar la seua posició de manera pedagògica, aportant dades, i va dir que el passat dia 9 van organitzar un acte a la plaça Sant Jaume de Barcelona a què van convidar la consellera Esther Niubó a “reflexionar”. Al no haver obtingut una resposta positiva del departament, han decidit fer un pas més i instar els docents de ciències a no corregir els exàmens de selectivitat com a protesta. “Sense ciències no hi haurà PAU”, resa l’eslògan de la convocatòria.

La plataforma va denunciar que han conegut aquesta decisió “a les portes de les vacances escolars” de Setmana Santa, cosa que atribueixen a una “estratègia calculada” per minimitzar la resposta de la comunitat educativa.

També va retreure a la conselleria no haver presentat públicament el requeriment del ministeri d’Educació “que suposadament justifica” aquests canvis en el currículum i creu que no ha volgut obrir un veritable debat sobre aquesta qüestió. El departament, per la seua part, es va limitar a dir ahir que encara estan explicant la seua proposta de modificació del currículum a les entitats.

Protesta de pares de la Bordeta el 28 si el Maria Rúbies perd una línia

Les associacions de famílies d’alumnes (AFA) de les tres escoles públiques de la Bordeta (Parc de l’Aigua, Enric Farreny i Joan Maragall) reclamen a l’Educació i a la Paeria una “resposta en ferm” abans del proper dia 28 que garanteixi que “la quarta línia de l’institut Maria Rúbies no desapareixerà” el pròxim curs, com al principi va plantejar el departament. Altrament, organitzaran mobilitzacions aquell mateix dia. Així ho van acordar ahir en una reunió i van assegurar que tenen també el suport dels pares d’aquest centre educatiu.

La presidenta de l’AFA del col·legi del Parc de l’Aigua, Laura Cortés Teixidó, va detallar que han sol·licitat una reunió amb el director dels serveis territorials d’Educació i que també en demanaran una altra amb l’alcalde, l’edil d’Educació i el regidor de barri. Va incidir que si la seua resposta no és la de mantenir la quarta línia a l’institut, el dia 28 es mobilitzaran a la rotonda davant de l’Agustí Mestre. “Serà una mobilització de caràcter familiar, festiu, reivindicatiu i de barri”, va assenyalar, i va incidir a reclamar garanties per a totes les famílies que volen que els seus fills vagin el curs vinent al Maria Rúbies hi tinguin plaça. “Les famílies volem ser escoltades, tenim dret a accedir a l’institut públic del barri i haurem de marxar a un altre” si Educació retalla un grup, va recalcar. “Lluitarem per mantenir-lo”, va sentenciar.